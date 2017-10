3 2 1



Z okazji Comic-Conu w Nowym Jorku Keanu Reeves zaprezentował światu pierwszy zwiastun widowiska SF, do którego zdjęcia wciąż trwają. Oto, jak zapowiada sięJest to opowieść o naukowcu, którego rodzina ginie w wypadku samochodowym. Mężczyzna nie cofnie się przed niczym, żeby przywrócić bliskich do życia, nawet jeśli na jego drodze stanie rząd, specjalny oddział policji oraz prawa fizyki i nauki.Premiera planowana jest na kwiecień przyszłego roku.