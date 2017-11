WIDEO: Krew, porwanie, pościgi. Tak się spędza "Wieczór gier"

3 2 1



Warner Bros. zaprezentował pierwszy zwiastun komedii. Wy klip znajdziecie poniżej:Max i Annie umawiają się raz w tygodniu z innymi parami na wspólne gry i zabawy. Aby nieco podgrzać atmosferę, podczas jednego z takich wieczorów charyzmatyczny brat Maksa, Brooks, organizuje zabawę w rozwiązanie sprawy tajemniczego morderstwa z podstawionymi zbirami i agentami federalnymi. Gdy sam Brooks zostaje porwany, wszyscy myślą, że to tylko część zabawy... ale czy na pewno? Kiedy szóstka uwielbiających rywalizację uczestników wyrusza, aby rozwiązać tę sprawę i odnieść zwycięstwo, stopniowo staje się jasne, że mylili się oni zarówno co do "gry", jak i Brooksa.Film wejdzie do kin w marcu.