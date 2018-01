WIDEO: Maja Hirsch jako "DJ"

3 2 1



Zapraszamy Was do obejrzenia teledysku do piosenki Unera "Love Yourself". Klip promuje film, który trafi do kin 19 stycznia. Główne role grają w nim Maja Hirsch Akcja dzieje się w środowisku kultury klubowej. Główna bohaterka o pseudonimie – DJ Mini, jest piękna i demoniczna, ambitna i przede wszystkim bardzo utalentowana muzycznie. Jest wykształcona artystycznie i zakochana w muzyce elektronicznej, ale niestety jej dramat polega na braku wiary w siebie. Kiedy marzenie staje się ambicją, przeradza się w przekleństwo. A kiedy izolacja prowadzi do wyścigu z własnym ego oddala od miłości do samego siebie. Mini wchodzi w wielki świat muzyki klubowej. Świat często bezwzględny, w którym łatwo się zatracić i porzucić swoje wartości i uczucia.