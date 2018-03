WIDEO: Morderczy Karzeł powraca

3 2 1



Stacja Syfy wykorzystała Dzień św. Patryka, by zapowiedzieć nowy horror z kultowego cyklu. Projekt nosi tytułi będzie miał swoją premierę w przyszłym roku.Zapowiedzi towarzyszył teaser, który znajdziecie poniżej:morderczy Karzeł zostanie przypadkowo wskrzeszony przez grupę studentek. Zniszczą one rozpadającą się chatę, by w jej miejsce wybudować nową siedzibę swojej studenckiej organizacji.W Karła wcieli Linden Porco . Obraz będzie miał bezpośrednie powiązanie z oryginalnym. W obsadzie jest bowiem Mark Holton , który ponownie wcieli się w postać Ozziego.Całość wyreżyseruje Steven Kostanski ). Autorką scenariusza jest Suzanne Keilly ).