WIDEO: Morgan Freeman w disnejowskim "Dziadku do orzechów"

3 2 1



Disney zaprezentował pierwszy teaser baśniowego widowiska aktorskiego. Wy klip znajdziecie poniżej:Fabuła inspirowana jest zarówno książką "Dziadek do Orzechów" E.T.A. Hoffmana jak i baletem Czajowskiego. Bohaterką opowieści jest Klara, w oryginale 7-letnia dziewczynka, która w Wigilię Bożego Narodzenia jest świadkiem niezwykłych wydarzeń. Widzi, jak jej ulubiona zabawka – Dziadek do orzechów – ożywa i staje do walki z Królem Myszy. Po tym, jak go pokonuje, Dziadek do orzechów zabiera Klarę do magicznej krainy zamieszkałej przez lalki.Polska premiera planowana jest na listopad 2018 roku.