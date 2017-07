3 2 1



Jednym z wydarzeń tegorocznego D23 jest prezentacja nowego materiału wideo z prac nad ósmą częścią. Klip trafił do sieci. Możecie go znaleźć poniżej:Niestety wciąż nie znane są szczegóły filmu. Po sieci krąży jednak wiele plotek na temat tego, co zobaczymy na dużym ekranie. Ile z nich okaże się prawdziwych, przekonamy się w grudniu.