WIDEO: Natalie Portman w nowym zwiastunie "Anihilacji"

W sieci zadebiutował nowy zwiastun, której gwiazdą jest Natalie Portman . Za kamerą stanął Alex Garland ).To ekranizacją powieści Jeffa VanderMeera wydanej w Polsce pod tytułem. Jest to pierwszy tom trylogii. Bohaterką jest biolożka, próbująca odkryć zagadkę tajemniczego zniknięcia jej męża. W tym celu zgadza się wziąć udział w tajnej misji organizowanej przez agencję kryjącą się pod nazwą Souther Reach. Będzie to 12 misja do Strefy X, regionu odciętego od świata i ogłoszonego terenem skażonym biologicznie. Poprzednie 11 misji zakończyło się fiaskiem. Grupa szybko odkrywa bogactwo form życia, które wykraczają poza prawa biologii i ewolucji znane na Ziemi.Światowa data premiery filmu to 22 lutego 2017.