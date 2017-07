WIDEO: Ostra jazda we fragmentach "Atomic Blonde"

3 2 1



Od dziś w kinach w całej Polsce możecie zobaczyć film akcji Charlize Theron w roli głównej. Poniżej prezentujemy Wam opatrzone polskimi napisami trzy fragmenty widowiska.Agentka Lorraine Broughton ( Theron ) to klejnot koronny tajnych służb Jej Królewskiej Mości. Jest inteligentna, zmysłowa i dzika. Nie cofnie się przed niczym, by wykonać zadanie i pozostać przy życiu. Bohaterka zostaje wysłana na misję niemożliwą do Berlina. Ma wydobyć bezcenne akta z pogrążonego w chaosie miasta. Z pomocą Davida Percivala ( James McAvoy ), zawiadowcy stacji kolejowej, lawiruje tocząc najniebezpieczniejszą szpiegowską rozgrywkę.