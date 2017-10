WIDEO: Oto tytuł filmu o Hanie Solo

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr — Ron Howard (@RealRonHoward) October 17, 2017





Zakończyły się zdjęcia do filmu o Hanie Solo. Informację o tym podał na Twitterze reżyser widowiska Ron Howard Post znajdziecie poniżej:Jak widać, Howard ujawnił również tytuł filmu. Brzmi onNiedawno pojawiły się doniesienia, że zwiastun widowiska jest już gotowy i to w nim ujawniony zostanie tytuł. Skoro jednak już teraz go znamy, to otwartym pozostaje pytanie, kiedy nastąpi premiera samego zwiastuna. Większość spekuluje, że dojdzie do niej przed 3 listopada tak, by mógł on być puszczany w amerykańskich kinach przed