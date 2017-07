Disney zaprezentował w sieci pierwszy odcinek animowanego serialuzatytułowany "Sands of Jakku". Wy możecie go obejrzeć poniżej:Cyklskładać się będzie z 2-3-minutowych odcinków opowiadających o przygodach ikonicznych kobiecych postaci ze świata "Gwiezdnych wojen". W zdecydowanej większość głosu użyczać im będą aktorki, które grały je w filmach fabularnych.W przypadku "Sands of Jakku" usłyszeć możecie głos Lupity Nyong'o jako Maz Kanaty (narratorka) i Daisy Ridley jako Rey.