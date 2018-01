WIDEO: Tak kręcono "Syna Królowej Śniegu"

3 2 1



19 stycznia do kin trafi film Roberta Wichrowskiego . Z tej okazji zapraszamy Was do obejrzenia materiału wideo przedstawiających kulisy pracy na planie obrazu.Klip znajdziecie poniżej:Sześcioletni chłopiec Marcin ( Maciej Bożek ), spragniony miłości i ciepła, dzięki emerytowanemu pisarzowi Kazimierzowi ( Franciszek Pieczka ), ucieka do krainy fikcyjnych bohaterów Hansa Christiana Andersena . Tam, oddzielony parawanem fantazji od rzeczywistości, w której z różnych względów nie potrafi się odnaleźć, czuje się bezpieczny. Jego dwudziestokilkuletnia matka Anna ( Michalina Olszańska ) wychowuje go samotnie, ledwo wiążąc koniec z końcem. Żeby mieć pieniądze na wynajem pokoju u Zofii ( Anna Seniuk ) i utrzymanie, pracuje w centrum handlowym i knajpie. Zmagając się z prozą codzienności, pod presją otoczenia, nie dostrzega tego, co w życiu najważniejsze. Gdy pozna Kamila ( Rafał Fudalej ), pojawi się nadzieja na lepsze jutro. Tylko czy Anna, która próbuje przypodobać się pełnej pokus współczesnej rzeczywistości, wybierze właściwą drogę? Czasami jesteśmy zagubieni tak bardzo, że popełniamy błędy, których nie da się naprawić.