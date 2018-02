WIDEO: Upiorna posiadłość "Winchester" otwiera podwoje

3 2 1



Wspólnie z Monolith Films prezentujemy Wam nowy zwiastun horroruFilm z Helen Mirren Jasonem Clarke'em w rolach głównych trafi do kin 9 lutego.Po tragicznej śmierci męża i syna, Sarah Winchester pogrąża się w żałobie i oddala od codziennego życia. Jest przekonana, że jej rodzinę nawiedzają duchy osób, które zostały zabite z broni skonstruowanej przez jej męża, czyli ze słynnego karabinu Winchester. By bronić się przed demonami Sarah zleca budowę niezwykłej posiadłości. Składający się z setek pokoi, skonstruowany jak labirynt, pełen prowadzących donikąd schodów i ślepych korytarzy dom ma być pułapką na duchy. Rodzina Winchester, zaniepokojona stanem zdrowia wdowy wzywa na konsultację słynnego psychiatrę, który ma odwieść kobietę od jej szalonych planów. Wkrótce okazuje się jednak, że Sarah Winchester wcale nie oszalaław sieci kin Cinema 3D orazw multipleksach Helios i Multikino na terenie całej Polski odbędą się maratony filmów grozy. Próczwidzowie będą mieli okazję zobaczyćorazOstatni film ma być wyświetlany w ramach ekskluzywnych pokazów. To jedyna okazja, aby obejrzeć go na dużym ekranie! Więcej informacji znajdziecie na stronach internetowych kin.