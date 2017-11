WIDEO: Wywiad z reżyserem "Zabicia świętego jelenia"

3 2 1



Już w przyszły piątek do kin trafi dreszczowiec Nicole Kidman w rolach głównych. Zapraszamy Was do obejrzenia wywiadu z reżyserem filmu, Yorgosem Lanthimosem Steven jest wybitnym kardiochirurgiem, a jego żona, Anna, szanowaną okulistką. Mają dwójkę dzieci: 14-letnią Kim i 12-letniego Boba. Są zamożni, zdrowi i toczą szczęśliwe, rodzinne życie. Steven przyjaźni się z 16-letnim Martinem, którym nie ma ojca i którego niejako przyjął pod swoje skrzydła. Pewnego dnia Steven przedstawia chłopaka swojej rodzinie. Od tego czasu sprawy przybierają nieoczekiwany, katastrofalny w skutkach obrót.