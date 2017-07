WIDEO: Zwiastuny seriali z Arrowverse

3 2 1



Po Comic-Conie w San Diego mamy dla Was garść materiałów dotyczących seriali DC Comics prezentowanych na antenie CW.12 października swoją premierę będzie miał szósty sezon. W San Diego ogłoszono, że do obsady dołączył Michael Emerson . Na razie nie podano jednak, w kogo się wcieli.A tak prezentuje się zwiastun Danny Trejo dołączył do obsady serialu, gdzie wcieli się w postać Breachera, legendarnego łowcy głów z Ziemi-19. Nowymi nabytkami są też: Neil Sandilands jako czarny charakter The Thinker, i Kim Engelbrecht jako The Mechanic, prawa ręka Thinkera.Nowy zwiastunznajdziecie poniżej: Adrian Pasdar zagra czarny charakter imieniem Morgan Edge w serialu. Jak się prezentuje w nowej roli możecie sprawdzić w zwiastunie trzeciego sezonu, który znajdziecie poniżej:Zaprezentowano również zwiastun trzeciego sezonu. Oto on:I na koniec informacja o nowych osobach w obsadzie James Remar pojawi się jako mentor i najbliższy przyjaciel głównego bohatera, Peter Gambi. Z kolei Damonowi Guptonowi przypadła w udziale rola policyjnego weterana, inspektora Hendersona, który początkowo jest przeciwnikiem Czarnej Błyskawicy, ale za sprawą okoliczności musi zjednoczyć z nim siły.