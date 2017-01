WIDEO: Zwyczajny dzień w Warszawie, czyli pierwszy zwiastun filmu "PolandJa"

3 2 1



Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu. Wy klip znajdziecie poniżej:Akcja filmu rozgrywa się w ciągu 24 godzin, podczas których bohaterowie przeżywają pasmo zabawnych perypetii, radykalnie zmieniających ich życie. Jest ostro, zabawnie, wzruszająco, a dwuznaczne sytuacje bawią do łez.Obraz wejdzie do kin 17 lutego.