Warner Bros., HBO, DC Comics jednak zostaną sprzedane

W Hollywood szykują się zmiany. Pod dwuletniej batalii w końcu dojdzie do przejęcia koncernu medialnego TimeWarner przez drugą największą amerykańską firmę telekomunikacyjną AT&T. Wczoraj sąd federalny w Waszyngtonie pozwolił na realizację kontraktu, którego wartość wynosi 85,4 mld dolarów.Sędzia zgodził się z argumentacją prawników TimeWarner i AT&T, którzy twierdzili, że fuzja jest jedynym rozwiązaniem w dobie dominacji wielkich technologicznych gigantów jak Apple, Alphabet czy Amazon. Twierdzili oni, że bez połączenia sił w niedługim czasie przestaliby stanowić realną alternatywę dla produktów i usług oferowanych przez wspomniane koncerny.TimeWarner to koncern, do którego należy m.in.: HBO, Warner Bros. i DC Comics. Jego przejęcie przez AT&T z całą pewnością będzie miało dalekosiężne skutki. Większość specjalistów spodziewa się, że jeszcze dziś Comcast oficjalnie złoży na ręce szefów 21st Century Fox ofertę kupna ich wytwórni filmowych i stacji telewizyjnych. Przypomnijmy, że wstępnie 21st Century Fox zgodziło się swój stan posiadania odsprzedać Disneyowi. Głosowanie akcjonariuszy w tej sprawie jednak dopiero ma się odbyć.