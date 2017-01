Warner Bros. niczego się nie nauczyło. "Green Lanter Corps" przekazuje Davidowi S. Goyerowi

3 2 1



Pośród nieustających plotek na temat strasznego stanu DC Cinematic Universe (jest według nich w ruinie,może nigdy nie powstać), Warner Bros. przypomina fanom o kolejnym komiksowym widowisku –. Studio właśnie wybrało scenarzystów projektu.Za fabułę odpowiadać będą: David S. Goyer oraz Justin Rhodes ). Udział Goyera zostanie zapewne przyjęty przez fanów z mieszanymi uczuciami. Ma on wielu przeciwników, którzy z ulgą przyjęli fakt, że porzucił kinowe uniwersum DC i przeszedł do telewizji, gdzie nadzoruje powstanie serialu o przodkach Supermana –. Warner Bros. najwyraźniej ma inne zdanie. Goyer jest współautorem pomysłui oprócz funkcji scenarzysty będzie pełnił funkcję producenta.Szczegóły fabuły nie są znane. Wiemy jednak, że głównymi bohaterami będą dwie ludzkie Zielone Latarnie: Hal Jordan (w którego swego czasu wcielał się Ryan Reynolds ) i John Stewart. W komiksach Stewart był pierwszym czarnoskórym superbohaterem DC. Gdy w latach 80. Hal zrezygnował z bycia Latarnią, John przejął jego obowiązki.Sam obraz określany jest jako. Co to dokładnie oznacza, dowiemy się zapewne, kiedy do sieci zaczną trafiać pierwsze przecieki ze scenariusza.