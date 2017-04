Warner Bros. szykuje licealna "Dumę i uprzedzenie"

Warner Bros. zakupiło prawa do ekranizacji powieści Jonah Lisy i Stephena Dyerów. Projekt określany jest jakoBohaterką powieści jest chłopczyca, gwiazda licealnej żeńskiej drużyny piłki nożnej. Niestety jej styl życia nie pasuje matce, która zmusza ją do wzięcia udziału w balu debiutantek, czyli wprowadzeniu młodych dziewiczych do świata elit współczesnego Dallas. Jej buntownicza natura poparta ciętym językiem szybko sprowadza na dziewczynę kłopoty. Jakby tego było mało, bohaterka musi radzić sobie z problemami sercowymi i skomplikowanym relacjami z chodzącym ideałem, jakim jest jej siostra bliźniaczka.Producentami filmu będą specjaliści od ekranizacji młodzieżowych powieści Marty Bowen ).