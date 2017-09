Warszawski Festiwal Filmowy: Poznaliśmy program

KONKURS MIĘDZYNARODOWY

We wtorek ogłoszone zostały główne punkty programu 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego . Impreza rozpocznie się 13 października i potrwa do 22 października.Salisa jest Tajką. Ma dwadzieścia lat. 2557 to jej film. To są jej wspomnienia. Wspomnienia zapachu ziemi po deszczu. Długich nocy spędzanych w barbarzyńskich klubach i alejkach dzielnicy Krung Thep. Jej znajomi to Tajowie, ale i obcokrajowcy – miejskie cwaniaczki. Wspomnienia o miłosnym trójkącie, o obrabowaniu i zdradzie. Wspomnienia o paranoi przed wojskowym zamachem stanu. Wspomnienia o zabójstwie i ucieczce. Ta podróż kończy się na pokrytych kurzem połaciach Isaan. Duchy 2557.Pięć lat temu na wakacjach w Czarnogórze zaginęła siedmioletnia córeczka szwedzkiej pary Niny i Oskara. Ojciec pogodził się w końcu z tragedią i rozpoczął nowe życie. Nadzieja matki na to, że odnajdzie córkę, zamieniła się z czasem w obsesję. Żyje wyłącznie myślą o znalezieniu i ukaraniu potwora odpowiedzialnego za lata jej cierpienia. Kiedy od policjanta z Czarnogóry dostaje informację o nowych tropach, jedzie tam z nową energią zemsty. Policjant zdaje sobie sprawę, że Nina nie odpuści i że dotarła do miejsca, w którym nie ma już nawet znaczenia, czy podejrzany jest winny, czy nie. Ktoś musi za to zapłacić. Historia zemsty opowiedziana w czasie dwudziestu przerw na papierosa.Pipo ma czterdzieści lat. By związać koniec z końcem, podejmuje się najgorszych i najcięższych prac. Życie w miejskiej dżungli utrudnia mu fakt, że jest niesłyszący. Musi utrzymać siebie i Cyril, nastoletnią kochankę. Dziewczyna i praca to jedyne, co mu w życiu zostało. Codziennie walczy z nieprzyjaznym szefem, a od niedawna także z Benem, kumplem z dzieciństwa, który chce odzyskać Cyril, swoją córkę. Pipo żył w stresie odkąd pamięta. Był jak tykająca bomba. Ostatnie wydarzenia sprawiają, że do wybuchu zostały dosłownie sekundyThriller rozgrywający się w świecie nastolatków ery internetu i mediów społecznościowych. Dwie grupy młodzieży z odmiennych światów, reprezentujące dwa różne systemy wartości, zostają postawione naprzeciw siebie na skutek ryzykownej decyzji dorosłych. To, co miało być lekcją odpowiedzialności i tolerancji, przeradza się w twardą walkę o przywództwo. Z jednej strony wiara w szlachetne ideały, a z drugiej brutalne prawo silniejszego. Młodzi ludzie odizolowani od zewnętrznego świata, zamknięci w pełnej napięć grupie, ujawniają swoje prawdziwe, szokujące oblicza. To kolejny, po "Sali samobójców", krok na drodze w poszukiwaniu prawdy o tym, co dziś kieruje wyborami młodych. Współczesna próba postawienia dramatycznych pytań w duchu słynnego "Władcy much", którego bohaterowie stoją już u progu dorosłości.Daniel jest przepełniony smutkiem. Jego najbliższy przyjaciel zginął w wypadku, za który Daniel czuje się odpowiedzialny. Z powodu tego wydarzenia mężczyzna zostaje również wykluczony ze swojej społeczności. Zamieszkuje w wynajmowanym pokoju, w miejscu, które lata świetności ma już dawno za sobą. Mieszkają tam wyłącznie ludzie podobni do niego, żyjący na krawędzi, z nieciekawą przeszłością. Daniel wciąż zalega z czynszem, więc trudni się drobnymi włamaniami i przekrętami. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się promyk nadziei pod postacią młodej, wrażliwej, doświadczonej przez los Francine. Kiedy zbliżą się do siebie, może okazać się, że jest jeszcze po co żyć. Przejmująca opowieść o dwojgu młodych ludzi, którzy wbrew światu próbują odciąć się od przeszłości i żyć dla siebie. Film inspirowany kubańską powieścią Guillermo Rosalesa "Halfway House". W roli głównej Gael García Bernal, a w świetnym epizodzie Wojciech Pszoniak Jest rok 2007. Mehmedalija Alić pochodzi z Bośni i jest górnikiem, bośniackim imigrantem, jak go tu nazywają. Od 30 lat pracuje w kopalniach w Słowenii, ostatnio w ekstremalnych warunkach,z narażeniem życia. Jest kryzys, kopalnie są zamykane. Alić zostaje wysłany do jednego ze starych korytarzy, by sprawdzić, czy coś da się jeszcze w nim znaleźć. To, co w nim znajduje, zaszokuje całą Słowenię. Fabularna opowieść o uporze jednego górnika w dążeniu do prawdy i sprawiedliwości społecznej. Historia oparta na autentycznych wydarzeniach.Są w Iranie ludzie, którzy dobrowolnie lub pod przymusem łykają narkotyki i przewożą je przez granice do innych krajów. Mówi się na nich Body Packers. Przewożą opium, heroinę, kokainę i amfetaminę, starannie zapakowane w plastikowe torebki. To jednak dopiero początek. Kiedy łykasz te torebki, to nie aresztowania obawiasz się najbardziej. Najbardziej obawiasz się, że torebki nie są dostatecznie szczelne. Wtedy zaczyna się proces umierania: rozszerzają się źrenice, zwalnia oddech, pękają jelita i w końcu zatrzymuje się serce.Współczesny Tunis. Amel ma 25 lat i jest fotografką. Kiedy w wypadku ginie jej mąż, życie młodej kobiety diametralnie się zmienia. Pomocną dłoń wyciąga do niej teść. Zachęcona przez niego, zaczyna robić zdjęcia nieznajomym mężczyznom z ulicy. Nie zważając na konsekwencje, postanawia patrzeć na tych mężczyzn w sposób, w jaki zwykle mężczyźni patrzą na kobiety. Czy możliwe, by utrata kogoś, kogo się kochało, przynosiła w końcu wolność? Jak nie zostać odrzuconym w konserwatywnym społeczeństwie muzułmańskim, kiedy jawnie okazujesz swoje pragnienia? Jak kobieta, artystka ciekawa ludzi, może w takim kraju odnaleźć siebie? Wnikliwy portret kraju, miasta i kobiety.Mieszkańcy małego miasteczka, położonego między burzliwym morzem a złowieszczym lasem, odchodzą od zmysłów. Są przekonani, że kolejne znaki, które pojawiają się w mieście, zapowiadają nadejście końca świata. A to widać zakotwiczony w oddali czarny statek, a to słychać przeszywający dźwięk unoszący się nad miastem. Zdarzają się tajemnicze podpalenia, giną ludzie, wreszcie słońce robi się czarne. Wszyscy zaczynają wierzyć, że w pobliżu jest Antychryst. Do tego dziwnego miejsca przyjeżdża młody, niepozorny mężczyzna z tajemniczym znakiem na plecach. Czyżby był Chrystusem, który ma ocalić miasto? Alegoria polityczna opisująca absurdalną sytuację współczesnego świata.Warszawa, listopad 2013. Marek i jego matka w wyniku eksmisji zostają pozbawieni dachu nad głową. Fikcyjna opowieść o poszukiwaniach nowego lokum, na tle autentycznych wydarzeń – chuligańskich walk środowisk skrajnie nacjonalistycznych podczas obchodów Święta Niepodległości. Laureat Złotych Lwów i Nagrody Specjalnej w Wenecji, Andrzej Jakimowski , wraca na WFF z nowym filmem.Michael, 28-letni prawnik z Berlina, w niczym nie różni się od swojego szefa i przyjaciela, 34– letniego Franza. W piątek rano Michael przestaje mówić po niemiecku i staje się Polakiem – Michałkiem. Spotyka Stanisława, swojego 55– letniego ojca z Polski. Michael widzi go po raz pierwszy. Stanisław wkracza do świata syna bardziej jako symbol Ojca niż prawdziwy ojciec. Jest ostatnią więzią łączącą Michaela z Polską – krajem, z którym świadomie zerwał kontakt. Obaj są sobie właściwie obcy. Mężczyźni spędzą ze sobą weekend, co odciśnie silne emocjonalne piętno na Michaelu, który zda sobie sprawę ze swego wyobcowania. W rolach głównych Jakub Gierszał Ilyich nie może pojąć, co jest z nim nie tak. Przez lata pracował jako agent KGB, potem po przekształceniach w FSB. Był wykwalifikowanym pracownikiem i wykładowcą. Obecnie jest na emeryturze. Ponieważ czuje się samotny, wciąż wykorzystuje swoje zdolności do obserwacji i przygląda się wszystkim tym, którzy przyciągną jego uwagę. Problem polega jednak na tym, że nie może przestać tego robić. Nawet gdy chce. Podejrzewa, że jest chory. Jednak pewnego dnia wprowadzają się nowi, zupełnie niezwyczajni sąsiedzi i coś zaczyna się zmieniać... "Sella turcica" to łacińska nazwa znajdującego się wewnątrz czaszki kostnego zagłębienia, gdzie zlokalizowana jest przysadka mózgowa. Po polsku to "siodło tureckie".Radu Maligan obchodzi 94 urodziny. Na przyjęcie z tej okazji zjeżdża się rodzina i znajomi, byli współpracownicy sprzed lat. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda wspaniale. Jednak w pewnym momencie sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Pojawiają się niewygodne sekrety z przeszłości. Część zaproszonych gości stara się przekonać Radu, by wyznał swoje grzechy przed księdzem. Druga połowa jest zdania, że nie wolno zmuszać nikogo do robienia czegoś wbrew jego woli. Wnikliwe spojrzenie na ocenę wydarzeń z historii Rumunii z punktu widzenia przedstawicieli różnych pokoleń.Duchowny Giorgi, były reżyser filmowy, zostaje wysłany do małej parafii w górskiej wiosce. By zbliżyć swoich wiernych do kościoła, zaczyna wyświetlać w nim filmy. Po pierwszej projekcji "Pół żartem, pół serio" wierni zauważają, że Lili — miejscowa nauczycielka muzyki, wygląda dokładnie jak Marilyn Monroe. Po spotkaniu Lili równowaga ojca Giorgi między światem duchownym a świeckim zaczyna się niebezpiecznie chwiać. Nauczycielka jest niezwykle seksowna, a pokusa bardzo trudna do opanowania.Opowieść o tym, jak jeden banknot, upuszczony przez okrutnego mordercę, może zmienić życie prostego, ubogiego farmera. Cao Chen, odkąd sięga pamięcią, jest oszukiwany przez miejscowego sołtysa. Pewnego lata w następstwie wypadku, farmer dostaje solidną rekompensatę za zniszczenia. Wkrótce staje się lokalnym bohaterem i dostaje pokaźną nagrodę pieniężną. Te wydarzenia zmieniają Chena nie do poznania.Studiująca we Francji Kolumbijka przyjeżdża do Sarajewa, żeby uzyskać dostęp do materiałów Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. Poszukując materiałów do pracy naukowej, dziewczyna niespodziewanie znajduje się w centrum intrygi nowopoznanej przyjaciółki. Polacy odpowiadali w filmie przede wszystkim za zdjęcia, dźwięk oraz produkcję.W barwnej, wielokulturowej okolicy Château d'Eau (stacji metra koło Dworca Wschodniego w Paryżu), uliczne życie toczy się w szybkim tempie. Większość mieszkańców przebywa tu nielegalnie, a nowi na ruchliwej ulicy, pełnej straganów z jedzeniem i kolorowymi ubraniami, fryzjerami i salonami piękności. Charles pracuje w małej, afrykańskiej enklawie i jest jednym z najlepszych naganiaczy. Pozyskuje na ulicy klientów dla salonów fryzjerskich. Ale kiedy konkurencja rośnie w siłę, a każdy chce zostać numerem jeden, aby osiągnąć sukces, trzeba grać nieczysto i podstępnie. W tej dynamicznej komedii pomyłek królują błyskotliwe teksty, kłamstwa, ciuchy szyte na miarę i skrywane w sercu tajemnice... Witajcie w Château!Warszawa 2030. Adam został właśnie pozbawiony pamięci przez służby specjalne. Wprowadza się do opuszczonej kamienicy i zaczyna pracę jako sprzątacz w jednym z najwyższych biurowców w mieście. Tam poznaje Gorię, dziewczynę z elitarnej zony, w której z miejsca się zakochuje. Goria nie jest obojętna na jego urok, jednak z racji różnicy klasowej, zanim zacznie się z nim spotykać, długo trzyma Adama na dystans. Wkrótce Adam znajduje działające radio z lat 50– tych, emitujące fale, które umożliwiają teleportację. Podczas jednej z podróży, Adam utyka w roku 1952. Goria, zdając sobie sprawę, że straciła prawdziwą miłość, postanawia odszukać Adama w przeszłości. Niezwykła komedia o podróżowaniu w czasie i miłości umiejącej pokonać wszelkie granice czasoprzestrzeni. W filmie zobaczymy m.in.: Olgę Bołądź Agatę Buzek oraz Sebastiana Stankiewicza Pan Arguello jest dyrektorem szkoły. W plecaku jednej z uczennic, 14– letniej Caty, znajduje strzykawkę. Podejrzewa dziewczynę o branie narkotyków. Ich relacje nie są od tego czasu najlepsze. Pewnego dnia Cata ma wypadek. Jej rodzice mają zjawić się dopiero za kilka godzin. Do tego czasu dyrektor towarzyszy dziewczynie. Wygląda na to, że ich relacja ulega znaczącej zmianie. Zaczyna się najważniejsza historia w ich życiu...Júlia studiuje na trzecim roku architektury w Barcelonie. W ramach programu wymiany studentów decyduje się wyjechać na semestr do Berlina. Po raz pierwszy opuszcza swój dom i wieloletniego chłopaka. Jest gotowa na przygodę. Berlin wita ją jednak zimnem i szarością, co nie zapowiada szczególnych przygód. Oczekiwania przegrywają z rzeczywistością. Dziewczyna staje przed wyzwaniem odnalezienia się w nowym mieście, kulturze i w nowych okolicznościach. Musi zweryfikować swoją tożsamość w nowej sytuacji życiowej – bez rodziny, przyjaciół i chłopaka. Kim jest, będąc wolną? Reżyserski debiut o niezwykle istotnych krokach, które stawiamy w przód... a być może w tył.Keyla mieszka z ojcem na kolumbijskiej wyspie Providence, ziemi piratów, otoczonej Morzem Karaibskim. W dniu 18. urodzin dziewczyna czeka na ojca, by wspólnie świętować. Niestety ten nie wraca do domu. Zaginął na morzu. Poszukiwania nie dają rezultatów. Na wyspie zjawia się, przybyła z Hiszpanii była żona ojca wraz z synem Francisco, przyrodnim młodszym bratem Keyli. Rodzeństwo wcześniej się nie poznało. Teraz oprócz wspomnienia o ojcu łączy ich tajemnicza mapa. Jest na niej zaznaczone miejsce ukrycia skarbu słynnego pirata Morgana. Wspólnie wyprawiają się w podróż, podczas której odkryją nie jeden skarb. Opowieść o odbudowie relacji w rodzinie, o sile płynącej z własnych korzeni i oddzielaniu romantycznego spojrzenia na świat od rzeczywistości. Pierwszy film nakręcony kiedykolwiek na przepięknej, maleńkiej karaibskiej wyspie Providence.Edgardo jest dziennikarzem w miasteczku, w którym nic się nie dzieje. Skoro nic się nie dzieje, to gazeta się nie sprzedaje, reklamodawcy uciekają, a właściciel jest wściekły. Edgardo, żeby ratować swoją posadę, zaczyna uprawiać "dziennikarstwo kreatywne", a mówiąc wprost – zaczyna zmyślać. Sensacyjne materiały z wykorzystaniem zdjęć z sieci sprawiają, że gazeta ożywa i sprzedaje się jak gorące bułeczki. A sam Edgardo z przeciętnego dziennikarza awansuje na szanowanego członka społeczeństwa. Oparta na prawdziwych wydarzeniach komedia o fake news i ich konsekwencjach.Życie Maríi José to trochę monotonne zajęcia na uniwersytecie, treningi rugby, skupieni na sobie, zdystansowani rodzice, i spotkania z przyjacielem gejem. Dziewczyna sprawia wrażenie emocjonalnie odłączonej od otaczającego ją świata. Kiedy spotyka Javiera, chce nawiązać z nim relację. Jednak wszystkie jej próby, by żyć "normalnie" się nie udają. Od kilku miesięcy María jest w ciąży, ale nikt tego nie zauważa. Jak mówi reżyserka: "Chciałam stworzyć postać kobiety, która żyje w ciele nie należącym do niej. Dlatego też to, co się w tym ciele dzieje nie ma na nią wpływu, ani jej specjalnie nie zajmuje. Zagłębiając się w ten temat, przekroczyłam linię, która zazwyczaj przekraczana nie jest."Rytuały męskości z życia trzech mieszkańców Budapesztu. 91-letni Dezso, wplata ostatnie już nici w niezwykle bogaty gobelin swojego życia. Twierdzi, że całe życie był oszustem, z racji tego, że jest fotografem. 40-letni kontrabasista Frank stara się pogodzić opiekę nad dziećmi z pracą i niespodziewanymi problemami, które sam stwarza. O sobie mówi, że jest żonglerem cyrkowym. 13-letni Samu, który nie pamięta swojego ojca zmaga się z nagłą nieobecnością matki.Jooyong służy w koreańskiej armii. Wraz z kolegami z plutonu cierpi z powodu codziennych prześladowań ze strony starszych rangą żołnierzy. Do dokuczliwych żartów wszyscy się już przyzwyczaili, problem pojawia się wraz z rosnącą przemocą fizyczną. Nękanie, prześladowanie i bicie stają się codziennością i są aprobowane przez oficerów. Jooyong próbuje to zgłosić, ale bez powodzenia. Na dodatek podejrzewa, że jego siostra jest molestowana przez męża. Otoczony przemocą, sam zaczyna przejawiać skłonności do nadużywania siły. Nocne ćwiczenia plutonu są okazją dla dowódcy do znalezienia winowajcy, który chciał na niego donieść zwierzchnikom... Dramat, w którym przemoc toczy się jak kula śnieżna, rosnąca z minuty na minutę i niszcząca wszystko na swej drodze. Kiedy nie ma pomysłu na rozwiązanie problemu, zostaje tylko jedno – odpowiedzieć przemocą na przemoc.Leta od kilku miesięcy nie jest w stanie opłacić czynszu. Zostaje wyrzucona z wynajmowanego mieszkania wraz z rocznym synkiem. Schronienie znajduje u Sophie, przykutej do łóżka starszej kobiety, której córka zatrudniła Letę do opieki nad matką. Dopóki Sophie żyje, Leta ma pracę i dach nad głową. Jasne jest więc, że musi zrobić wszystko, by tak zostało. Za wszelką cenę. Kameralna opowieść o relacji między dwiema kobietami, oscylująca pomiędzy empatią a pragmatyzmem. To też wnikliwe spojrzenie na kompromisy moralne, które zawieramy wszyscy w obliczu niebezpieczeństwa ekonomicznego czy zagrożenia życia.Kiedy Rasmus poznaje Marie, jest pewien, że wreszcie spotkał miłość swojego życia. Szybko jednak okazuje się, że Marie jest w tej relacji bardzo wymagająca. Rasmus się nie liczy. Widziana oczami mężczyzn historia o kobietach, które chcą dominować w związkach. Prawdziwy portret strasznej natury kobiet. Z satyrycznym zacięciem. "To film o codziennym terrorze, który kobiety fundują mężczyznom. Zrobiłem go nie dlatego, że nienawidzę kobiet, tylko dlatego, że spędziłem ostatnie 24 lata swojego życia, próbując dowiedzieć się jak przetrwać w relacjach z nimi." — Christian Tafdrup.Juan był kiedyś rybakiem. Dziś, zdradzony i opuszczony przez żonę, pracuje w luksusowej, nadmorskiej willi jako jej opiekun. Dogląda, czy wszystko jest w porządku. Ma swoje codzienne, rutynowe obowiązki. Pewnego dnia w willi, bez zapowiedzi i bez zgody ojca, pojawia się syn właściciela, Rich – młody chłopak z miasta. Razem z nim przyjeżdża jego zagraniczny przyjaciel i miejscowa dziewczyna, którą właśnie poznali. Dołącza do nich sąsiadka, Belissa. Wyjazd zaplanowany jako podwójna randka niepostrzeżenie zamienia się w koszmar. Juan staje przed decyzją, która zaważy na reszcie jego życia. Karaibska opowieść o miłości, zdradzie i lojalności na tle stosunków w społeczeństwie dzisiejszej Dominikany.Esmail, młody Irańczyk, mieszka w Danii. Desperacko poszukuje kobiet, dzięki którym może pozostać w tym kraju. Oczarowuje je, rozkochuje, jednak nigdy nie pozwala sobie zbliżyć się do kobiety naprawdę. Do czasu. Jego świat wywróci się do góry nogami, kiedy pozna tę jedyną. W tym samym czasie brutalnie dopadnie go przeszłość... Dramat psychologiczny o miłości, tożsamości i walce o lepsze życie.Paula, kolumbijska studentka, była świadkiem zabójstwa swojego ojca, znanego profesora nauk politycznych. Policja nie wydaje się zainteresowana rozwiązaniem sprawy. To tylko kolejny numer na długiej liście ofiar konfliktu w Kolumbii. Pewnego dnia dziewczyna przypadkowo spotyka mordercę, młodego chłopaka... A jeśli i ona i morderca są ofiarami brutalnego i skorumpowanego systemu? Dramat społeczny, w którym życie dwojga młodych ludzi dotkniętych przez przemoc pokazuje konflikty, jakich doświadcza społeczeństwo kolumbijskie. Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach z życia reżyserki Laury Mory.15-letni Remco razem z ojcem i 13-letnią siostrą Lizzy zajmują się nielegalnym handlem szczeniakami. Pewnego dnia Remco filmuje siostrę, gdy ta wyrzuca żywego szczeniaka do rzeki i potem zamieszcza filmik w sieci. Nagranie bardzo szybko obiega niemal cały świat. Rośnie fala oburzenia. Jej konsekwencje są nie do przewidzenia. Inspirowany prawdziwymi zdarzeniami z 2010 roku film nosi taki sam tytuł jak zamieszczony przez wściekłych internautów post nawołujący do znalezienia sprawczyni.Licząca ponad 5 tysięcy kilometrów droga 318 łączy Chiny z Tybetem i jest jedną z najbardziej malowniczych tras na świecie. To na niej pewnego dnia spotykają się Xiaojia, Chinka i Suona, dziewczyna z Tybetu. Każda z nich wyruszyła w długą podróż z innego powodu, ale łączy je jedno – obie wierzą, że dzięki niej uda im się zadośćuczynić za błędy z przeszłości. Mierząc się z samotnością, lękami i wyrzutami sumienia, jadą po ukojenie. Wspólna, trudna podróż przez bezkresne doliny i ośnieżone szczyty zbliża je do siebie i staje się dla nich głęboką podróżą wewnętrzną i medytacją nad życiem. Surowa, tajemnicza i zapierająca dech w piersiach droga 318 może stać się drogą do odkupieniaNa oddziale intensywnej opieki Szpitala Życia Wiecznego na przedmieściach Wiednia leży pewien człowiek. Jest w śpiączce, podczas której przewijają mu się wydarzenia, które doprowadziły go do tego miejsca. Główną rolę odgrywa w nich jego była żona. Wiele lat temu zostawiła go bez słowa i pojawiła się ponownie kilka godzin przed jego hospitalizacją. Rzeczywistość, wspomnienia i marzenia mieszają się ze sobą. Kiedy stan mężczyzny nagle się pogarsza, jego matka chce, by został zamrożony, zaś była żona chce oddać mu własną krew. Wydarzenia przybierają nieoczekiwany przebieg. Albo przynajmniej tak się wydaje"Hannah" to kameralny portret kobiety przechodzącej kryzys tożsamości. Nie jest w stanie stawić czoła rzeczywistości. Jest rozdarta między wypieraniem a wchodzeniem w relacje ze światem. Traci samokontrolę. "Hannah pokazuje nam wewnętrzne cierpienie kobiety uwięzionej przez własne życiowe wybory, sparaliżowanej przez niepewność i zależność, swoiste poczucie lojalności i poświęcenia" – mówi reżyser. "Tym filmem chciałem być blisko niej. Trzymać ją za rękę, dodawać odwagi i uspokajać. Jednak najbardziej zależy mi na tym, żeby świat ją zobaczył. Dostrzegł jej ból i widział, jak próbuje na nowo zdefiniować siebie, zanim zniknie na dobre." Niezwykle intymna, pierwsza część trylogii o kobietach. W tytułowej roli Charlotte Rampling Brytyjskie przedmieścia w późnych latach 70. ubiegłego wieku, czasach narodzin punka. Enn jest typowym nastolatkiem, który chce założyć zespół i mieć dziewczynę. Na to ostatnie jest szansa, kiedy na imprezie poznaje eteryczną Zan. Dziewczyna uważa, że punk pochodzi z innej planety. Wygląda na to, że coś jest na rzeczy Historia o narodzinach punka, ekscytującej pierwszej miłości i największej tajemnicy wszechświata: jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach. Pełna absurdalnego humoru ekranizacja opowiadania Neila Gaimana pod tym samym tytułem. Premiera na tegorocznym festiwalu w Cannes.Tajemnicza kobieta imieniem Jewel mieszka samotnie w filipińskim mieście. Nosi w sobie sekret, który zmusza ją do takiego życia. Pewnego dnia spotyka Nico, mężczyznę ze złamanym sercem, który podobnie jak ona, czuje się niekochany przez nikogo. Jewel jest rozdarta. Z jednej strony chce bardzo go kochać, jednak z drugiej chce chronić go przez swoją miłością. Czy Nico zaakceptuje Jewel, kiedy dowie się prawdy o niej? Czy ona kiedykolwiek znajdzie miłość? Czy raczej jej przeznaczeniem jest samotność? Tytułowa Manananggal to, w mitologii filipińskiej, demon o ciele kobiety z wielkimi skrzydłami, który nocą krąży w poszukiwaniu pożywienia...Bliźniaki, Karl i Ann kończą szkołę średnią. Ich bogaci rodzice chcą, żeby dzieci odniosły w życiu sukces. Ambitna dziewczyna wie, czego chce od życia, jej brat ciągle szuka. 17-latek prowadzi bloga, gdzie wrzuca zdjęcia i filmy, kreując wyimaginowany świat. Obserwują go tysiące fanów, którzy do końca nie wiedzą, co jest prawdą, a co kreacją. Kiedy Karla rzuca dziewczyna, chłopak zwraca się do wiernych wielbicieli. Oddaje im pełną kontrolę nad wszystkim, co od tej pory zrobi. Pozwoli decydować o każdym aspekcie swojego życia. A nawet o śmierci... Thriller o wpływie cyfrowych mediów na formowanie się tożsamości młodego człowieka; o procesie, w trakcie którego granice między światem rzeczywistym a wirtualnym powoli się zacierają.Lato nad Morzem Śródziemnym: lazurowa woda, prażące słońce i... 250 kilogramów złota, które ukradł Rhino i jego gang. Wydaje się im, że znaleźli idealną kryjówkę – odosobnione i opuszczone miejsce, w którym przybywa jedynie artystka poszukująca inspiracji. Niespodziewani goście i dwójka policjantów krzyżują im plany. Miejsce, które wyglądało jak przedsionek raju, a w którym zdarzały się dzikie happeningi i orgie, staje się polem brutalnej bitwy w tym porywającym, stylowym thrillerze weteranów awangardy.Antybohater z Buenos Aires, Marcos, był kiedyś uznanym pisarzem książek dla dzieci. Teraz doszedł do wniosku, że czas na coś poważniejszego. Niestety brak normalnych relacji z ludźmi, nadmierna ambicja i wpływ pewnej narkotycznej rośliny, którą uprawia (i sprzedaje, by zarabiać), nie pomagają mu w tym. Marcos jest już nawet gotowy rzucić pisanie, kiedy jego przyjaciel Walter poddaje mu pewien pomysł. A może by tak zacząć żyć bardziej intensywnie i po prostu to opisać. Tak jak zrobiło to wcześniej wielu innych pisarzy. I zaczyna się: psychotropowe kwiaty, odpowiednie piosenki na odpowiednie czasy, maski, flamenco i zgubna lub też tajemnicza kobieta...Hodowanie kur ozdobnych to nie tylko hobby, ale także sposób na życie. Dla członków nowozelandzkiego Klubu Hodowców Drobiu, Bantamków i Gołębi w Christchurch to jednak coś więcej – prawdziwa obsesja. Istniejący 148 lat klub ma swoje zasady i od dawna już tego samego prezesa. Jednak w 2015 roku przed zbliżającą się wystawą National Poultry Show coś zaczyna zgrzytać. Nie wszyscy są zadowoleni z wiekowego prezesa i chcą na tym stanowisku kogoś młodszego, ze świeżym spojrzeniem. Wybucha otwarty konflikt, że aż pióra lecą. Przezabawny, wciągający dokument, który zabiera nas do fascynującego świata malowanych kogucich grzebieni, hodowców zbzikowanych na punkcie swoich podopiecznych i tradycji, która zobowiązuje.Tang jest artystą we współczesnych Chinach. Przez lata tworzył "Czarne obrazy" - rzucał czarną farbą na czarne płótno. Historia rozpoczyna się, gdy artystyczna osada, w której mieszka Tang zostaje zniszczona przez władze. On sam dostaje się pod nadzór policyjny za "utrudnianie egzekwowania prawa". W rezultacie wraz z żoną i córką muszą przenieść się do innej artystycznej wioski, East Village. Życie nie jest tu łatwe. Tysiące artystów konkuruje ze sobą i żyje w ubóstwie. Tang tworzy, wykorzystując własne ciało i krew. Protestuje w ten sposób przeciwko przemocy i opresji, których doświadcza. Historia o tym, że bycie artystą w Chinach jest zajęciem wysokiego ryzyka.W świecie idealnym Lily dorastałaby z kochającym ojcem, opiekującą się nią matką, "normalną" siostrą i bratem, który nie byłby szaleńczo w niej zakochany... Ale nie zawsze dostajesz to, co byś chciał... I tak Lily nagle znajduje się w pokoju z czterema martwymi ciałami... Dom jest tam, gdzie jest ból ... Lily zrobi wszystko, aby odejść. "Rodzina" to portret każdej rodziny zrobiony w ciemności.Młody mężczyzna przybywa do rybackiej wioski nad brzegiem Morza Białego. Szuka dziewczyny, która wyjechała bez pożegnania. Jeden ze starszych mieszkańców wsi zostaje jego przewodnikiem. Młody mężczyzna jest pewien, że nie będą musieli długo szukać. Stary człowiek ma jednak inny pomysł: nie pozwoli jedynej wnuczce związać się z kimś, kto nie jest jej wart. Prowadzi młodego mężczyznę do tundry, a to nie jest miejsce dla mięczaków. Udziela mu lekcji, by zrobić z niego prawdziwego mężczyznę zgodnie z własnymi standardami.Dokument o fascynującym uroku i mocy transformacyjnej uniwersalnego na całym świecie mitu syreny. Postacie syren pojawiają się we wszystkich niemal kulturach od Amazonii po Skandynawię. Film skupia się na historiach pięciu niezwykłych kobiet, które są częścią coraz powszechniejszej syreniej subkultury. Kobiety odwiedzają syrenie parki tematyczne, konferencje, miejsca, gdzie robi się syrenie ogony. A w głębinach oceanicznych wreszcie mogą dokonać kompletnej transformacji i stać się ucieleśnieniem tej potężnej ikony.Adam i Lamia mieszkają w Nazarecie. Są arabskimi chrześcijanami, członkami znikającej mniejszości na Ziemi Świętej. Kiedy Lamia zachodzi w ciążę, Adam decyduje się otworzyć własny biznes, wykorzystując lokalne zasoby. Oferuje w szklanych buteleczkach Święte Powietrze. Bo czy w takim miejscu może być coś lepszego niż oddychanie tym samym powietrzem, które wdychała Maryja podczas zwiastowania? Jak jednak wprowadzić produkt na rynek? Adam musi znaleźć sojuszników wśród rządzących Nazaretem – żydowskich polityków, muzułmańskiej mafii i przedstawicieli Kościoła katolickiego. Czy w tym politycznie niestabilnym świecie, gdzie religia jest po prostu jeszcze jednym produktem, który się sprzedaje, Święte Powietrze będzie dla Adama zbawieniem czy raczej zwykłą iluzją? Pełen ironii film, w którym zderzają się interesy religijne, ekonomiczne i społeczne. Portret absurdalnej rzeczywistości potraktowanej z dużym poczuciem humoru.To jest świat. Świat jest pełen różnych rzeczy. Ludzi. I zwierząt. I jedzenia. I natury. I zwariowanych bananów. Z tyloma rzeczami na raz, świat powinien być pogrążony w całkowitym chaosie – ale nie jest, ponieważ panują w nim różne zasady. Storm ma 10 lat i stara się zrozumieć, jak wszystko jest ze sobą połączone – od natury atomów po złożoność ludzkiego życia. Jednak świat wymyka się jej spod kontroli, gdy w wypadku ginie jej ojciec. Matka szuka dla siebie pomocy u guru, natomiast Storm tworzy własną listę zasad, które pozwolą jej poradzić sobie z tą sytuacją. Surrealistyczna i pełna humoru opowieść o matce i córce, które próbują znaleźć sposób na życie po wielkim kryzysie.