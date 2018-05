Watts w dramacie o dorastaniu od reżysera "Nocy oczyszczenia"

Getty Images © Pascal Le Segretain



3 2 1



) zagra jedną z ról w filmie. W obsadzie są również Frank Grillo Będzie to opowieść o dorastaniu pewnego nastolatka. Akcja filmu osadzona będzie latem 1982 roku, kiedy do kin wchodzi, którym interesuje się całe miasto. Watts Grillo zagrają rodziców głównego bohatera, których życie wywrócone zostanie do góry nogami przez działania podejmowane przez ich syna.Za kamerą stanie autor cyklu James DeMonaco . Jest on również autorem scenariusza. Całość powstanie dla Blumhouse Productions i Man in a Tree Productions.