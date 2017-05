Weź udział w konkursie na spot o uczciwości w kulturze

. Wypowiedź Cybulskiego podkreśla, że emocje i refleksje, które zawdzięczamy X Muzie mają dla nas fundamentalne znaczenie. Co więcej, kino daje możliwość zbiorowych przeżyć i szansę na oderwanie się od codziennych problemów, ale film to też trudna do opisania magia, wzbogacająca nasze życie i pomagająca w rozumieniu świata, ludzi i samych siebie.- mówił wybitny aktor w jednym z wywiadów.Odwołując się do słów Cybulskiego organizatorzy konkursu chcą zwrócić uwagę na istotne znaczenie nie tylko filmu, ale szerzej – całej kultury dla naszego życia. Internet bez wątpienia zmienił świat, relacje międzyludzkie i dostęp do kultury, nie powinniśmy jednak tracić z oczu najważniejszego: Kultura jest wspólnotą twórców i odbiorców - jedni bez drugich nie istnieją. Dlatego tak ważne jest korzystanie z legalnych źródeł, dających dostęp do kultury zgodnie z wolą twórców i prawem. Przesłanie jest tylko pozornie oczywiste, ponieważ wraz z pojawieniem się Internetu, okazało się, że nawet jeśli w codziennym życiu postępujemy uczciwie, często nie przenosimy tych postaw do Sieci. Celem Konkursu jest ukazanie stale powiększających się legalnych zasobów kultury cyfrowej i uświadomienie widzom, że dostęp do nich jest łatwy, a pieniądze wydane na legalny dostęp do kultury trafiają do twórców, dając im środki i zapał do dalszego tworzenia.– mówi jedno z przesłań Legalnej Kultury.By wziąć udział w konkursie, nie trzeba być profesjonalnym twórcą. Można zrealizować spot przy użyciu kamery, telefonu komórkowego lub przygotować animację. Liczy się kreatywność, umiejętność dotarcia z przekazem do odbiorcy i skłonienia go do refleksji. Ograniczeniem jest tylko czas – spot może trwać maksymalnie jedną minutę.Uczestnicy, biorąc udział w konkursie o Nagrodę Specjalną Legalnej Kultury, mają szansę zobaczyć swoje dzieło podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni stając w jednym szeregu z twórcami polskich filmów.Spoty, mające charakter dzieła autorskiego, mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, a także zespoły twórców. Wszystkie materiały w nim wykorzystane w filmie - muzyka, filmy, zdjęcia, książki, ilustracje, gry itp. - muszą pochodzić z legalnych źródeł i nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.Nadesłane prace oceniać będzie jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, które przyzna następujące nagrody:Dodatkowo zwycięzcy Konkursu odbędą praktyki na planie filmowym u najlepszych polskich producentów.Termin zgłaszania filmów upływa2017 roku. Rozstrzygnięcie Konkursunastąpi podczasw Gdyni, który odbędzie się w2017 roku.Szczegółowe założenia merytoryczne konkursu, tryb składania prac, wymogi techniczne zawarte zostały w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronach