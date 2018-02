WeToo. Hazanavicius krytykuje przeciwników #MeToo

3 2 1





Laureat Oscara Michel Hazanavicius ) wsparł na Twitterze inicjatywę #MeToo, odnosząc się do krytyki, z którą ruch spotkał się we francuskich środowiskach artystycznych. #WeToo - oto jego odpowiedź na głośny list podpisany m.in. przez Catherine Deneuve oraz inne aktorki.W rozmowie z The Hollywood Reporter reżyser powiedział, że razem ze scenarzystą Raphaelem Glucksmannem chcieli podkreślić swoją solidarność z kobietami. "Zwykle nie zabieram głosu w takich kwestiach, lecz to bardzo ważne, żebyśmy jako mężczyźni podkreślali fakt, że zgadzamy się z #metoo. We Francji istnieje tendencja do tonowania takich nastrojów, do bycia gdzieś pomiędzy. Ale to nie znaczy, że nie zgadzamy się z ruchem. Po prostu pewne jego składowe są dla nas wątpliwe. Stąd wiele mylnych interpretacji wydarzeń wokół #metoo.Twórca dodał: "Kobiety, które były ofiarami molestowania mają teraz donośny głos, a faceci, którzy molestowali, muszą wiedzieć, że będziemy słuchać ofiar. Do tej pory to zawsze było słowo przeciwko słowu, a wygrywał ten, kto był silniejszy, miał większą władzę. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni".Choć Hazanavicius odżegnuje się od polemiki z Deneuve , jego wypowiedzi są bezpośrednią reakcją na niektóre z punktów listu przeciw #metoo. Chodzi głównie o prawo do "uwodzenia, irytującego zachowania czy flirtu". "Podobna swoboda przestaje być w porządku, gdy zaczyna wpisywać się w struktury władzy i dominacji" - przekonuje reżyser.Przypomnijmy: Catherine Deneuve była jedną ze 100 kobiet, które podpisały list otwarty studzący rewolucyjny zapał akcji #metoo. W liście czytamy między innymi, że istnieje różnica między gwałtem, przemocą seksualną a podrywaniem i flirtowaniem, nawet jeśli czynione jest nieporadnie lub w sposób ordynarny. Z przerażeniem kobiety obserwują, że wszystkie zachowania mężczyzn wobec kobiet zostały ze sobą zrównane i napiętnowane. Uważają to za przejaw purytanizmu i wyrażają głęboki sprzeciw. Deneuve wystosowała również list otwarty, w którym podtrzymała swoje wsparcie dla petycji, wyjaśniła własne stanowisko, ale też przeprosiła ofiary przestępstw seksualnych, które mogły poczuć się obrażone.Poniżej znajdziecie najnowszy odcinek Mojego Gustu Filmowego, w którymi gościliśmy Michela Hazanaviciusa