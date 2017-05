Weekend na Millennium Docs Against Gravity

Z jednej strony panuje dziś uzasadnione przekonanie, że nigdy wcześniej „człowiek Zachodu” nie mógł korzystać z tak dużej przestrzeni wolności jak współcześnie. Z drugiej strony takie filmy jakpokazują czyhające na nas niebezpieczeństwo totalnej kontroli nad naszym życiem. Czy nie żyjemy już w matriksie, karmiąc się złudzeniami o naszej wolności?Podczas debaty „Jak łatwo oddać swoją wolność? Jakie są współczesne zagrożenia dla wolności słowa i prawa do prywatności?” razem z reżyserem filmu Tarquinem Ramsayem oraz zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad tymi problemami, a także nad tym, jak nie dać sobie odebrać wolności w łatwy sposób.Istniejące od 15 lat Pogodno to jeden z najciekawszych zespołów polskiej sceny alternatywnej oraz inspiracja dla wielu rodzimych artystów. Muzycy Pogodna grali w wielu kapelach (Hey, Babu Król, Braty z Rakemna, BIFF) oraz z najważniejszymi artystami w naszym kraju (Kasia Nosowska, Brodka, Łąki Łan, Kora).Pogodno skomponowało muzykę do serialuoraz współtworzyło słuchowisko „Tequila” powstałe na podstawie książki Krzysztofa Vargi. Jest znane z takich utworów jak „Pani w obuwniczym”, „Orkiestra”, „Spierdalacz” czy „Uśmiech się”, ale zespół nigdy nie skupiał się na nagrywaniu hitowych singli, przywiązując uwagę do tworzenia albumów.Koncert odbędzie się już w piątek w Cafe Kulturalna, o godz. 22. Wstęp z biletem na seans filmu, poprzedzającym koncert (cena 25 zł).Po raz pierwszy w historii Festiwalu Millennium Docs Against Gravity odbędą się projekcje filmów dokumentalnych w technologii VR. Zapraszamy w niezwykłą podróż 360° w miejsca, do których trudno dotrzeć. Przeżyjecie stany, o które sami byście się nie podejrzewali. Wcielicie się w osoby, którymi nigdy nie byliście. Tu wirtualna rzeczywistość jest bardzo blisko rzeczywistości realnej… W Sali Gagarina na drugim piętrze Kinoteki rozstawionych będzie 20 stanowisk do doświadczania filmów. Projekcje w piątek i w sobotę w godz. 11-17. Na kino VR obowiązują zapisy.Widzowie 14. Millennium Docs Against Gravity będą mogli doświadczyć kina VR także w Gdyni. Projekcje w niedzielę 21 maja w godz. 12-17.W sobotę zapraszamy na warsztaty „Nasiona z tamtych lat” w przestrzeni przed baremStudio na Placu Defilad. Porozmawiamy z naukowcem z Banku Nasion, który istnieje na terenie Warszawy od lat 90. ubiegłego wieku. Warsztat poprowadzi: Paulina Jeziorek – założycielka ogrodu społecznego Wspólny Ogród przy Służewskim Domu Kultury. Współtworzy kolektyw Jadalnia Warszawa, który podczas wspólnych spacerów przygląda się roślinom jadalnym w przestrzeni miasta.Pytania prosimy przesyłać na adres e-mail: akademia@againstgravity.pl. Projekcja filmu, reż. Jon Betz Taggart Siegel w sobotę o godz. 11:00.Początek warsztatów o godz. 13:00 | Plac DefiladZapraszamy na debatę międzypokoleniową „Oswajamy Alzheimera” po filmie, którego projekcja odbędzie się w sobotę 20 maja o godz. 16 w Iluzjonie. Starzenie się społeczeństw wiąże się z wyraźnym wzrostem liczy osób zmagających się z różnymi formami demencji, w tym z chorobą Alzheimera. Czy czeka nas globalna epidemia tego schorzenia, jak straszą media i środowiska naukowe?Porozmawiamy także o tym, jak wygląda codzienne życie z chorobą Alzheimera. Jak możemy przygotować się do wsparcia i organizacji opieki dla bliskimi nam osobami w rodzinie lub wśród przyjaciół? W debacie udział wezmą: Monika Redzisz – fotografka, Mirosława Wojciechowska – Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Małgorzata Musioł – Przystanek Alzheimer, Marzena Jazowska – psycholożka z Centrum Alzheimera. Debatę poprowadzi: dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak – socjolożka, zajmuje się procesami starzenia się społeczeństwa, wykładowca w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Yuri Ancarani , włoski artysta wizualny i reżyser filmowy, jest jednym z najciekawszych współczesnych twórców działających na pograniczu filmu dokumentalnego i wideo-artu. Prace wideo Ancaraniego były prezentowane w najważniejszych światowych muzeach i na festiwalach sztuki. Zaprezentujemy największy dotychczas w Polsce przegląd jego twórczości. Projekcja filmów, w sobotę 20 maja, o godz. 20.45 w Iluzjonie.Po niej zapraszamy na spotkanie z reżyserem.Już w sobotę pokaz filmu "Breaking a Monster" (godz. 19.30, Kinoteka) i spotkanie z twórcami, a po nim koncert Unlocking the Truth w Cafe Kulturalna. W 2013 roku na YouTube’ie pojawiło się nagranie heavymetalowego bandu występującego na Times Square w Nowym Yorku. Przełamując wszelkie stereotypy związane z tego typu muzyką, na chodniku zagrało trzech czarnoskórych nastolatków z Brooklynu. Półgodzinne nagranie ze spontanicznego koncertu zespołu Unlocking the Truth obejrzało 2,5 miliona osób. Rok później Malcolm, Jarad i Alec podpisali kontrakt z Sony Music.W międzyczasie wystąpili między innymi w The Tonight Show oraz supportowali takie gwiazdy jak Metallica, Motorhead, Queens of the Stone Age, Guns N’ Roses czy Marylin Manson. Unlocking the Truth to również najmłodszy zespół w historii, który wystąpił na festiwalu Coachella. Muzyka Unlocking the Truth to niebywały powiew świeżości w muzyce metalowej i szybkiego punka.będzie można zobaczyć także w niedzielę w kinie Luna o godz. 20.30. Zapraszamy!Także w sobotę 14. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity ma swój finał w Teatrze Studio i nagradza Mistrzów. Zapraszamy na tańce do białego rana w barzeStudio. Początek o godz. 22, koniec białym ranem. Ale filmowe projekcje i spotkania z twórcami trwają całą niedzielę.W niedzielę spotkanie po projekcji filmu(reż. reż. Clare Weiskopf), która rozpocznie się o godz. 14:00. Czy wolność osobistą da się pogodzić z macierzyństwem? Czy wychowanie dziecka musi być poświęceniem? I jak postawy naszych matek wpływają na nas w dorosłym życiu?”W debacie udział wezmą: Maria Rotkiel – psycholożka i terapeutka, Alina Gutek – dziennikarka „Zwierciadła” zajmująca się tematyką psychologiczną i społeczną. Spotkanie poprowadzi: Zofia Fabjanowska-Micyk – redaktorka działu kultury „Zwierciadła”.Więcej informacji na stronie festiwalu: docsag.pl/pl/