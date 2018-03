Weekend z Short Waves Festival w Poznaniu

Jubileuszowi poświęcono wydarzenie otwierające All – In w formie audiowizualnego performensu, w którym ważne dla festiwalu filmy przeplatały się z muzyką duetu Rebeka, tańcem, scenografią i światłami i wideo. Codziennie odbywają się pokazy konkursowe, które są sercem festiwalu. W niedzielę podczas ceremonii wręczenia nagród poznamy zwycięzców pięciu kategorii konkursowych: International Competition, Konkursu Polskiego, Dances with Camera, Urban View i Best of Ten.Weekend to idealny czas na spotkanie z kinem krótkometrażowym, które zaskakuje w najróżniejszy sposób, a na Short Waves Festival będzie okazja, by zasmakować nietypowego kina. W piątkowy wieczór zapraszamy na A Wall is a Screen – filmowy spacer po centrum Poznania, podczas którego ściany wybranych budynków zamienią się w ekrany. Trasa i zestaw filmów to niespodzianka, a wszystko zaczyna się przy Galerii Miejskiej Arsenał na Starym Rynku o godzinie 19:30. Festiwalowy weekend to także spotkanie z premierowym projektem KINO FORMA | Off The Beaten Track, realizacją site-specific w klubie Farby na Wildzie, który jest znany z promocji niezależnej muzyki, a proponowany pokaz filmowy ukazuje związki sound – artu z codziennym życiem.Przed nami pokazy w ramach fokusu na Wielką Brytanię – będzie okazja, by obejrzeć selekcję filmów dokumentalnych ze Szkocji i wziąć udział w panelach dyskusyjnych Creativity Talk z udziałem profesjonalistów z branży filmowej z Wielkiej Brytanii, którzy opowiedzą o strategii ułatwiania dostępu do kultury audiowizualnej i o zawodzie programera festiwalu filmowego.Zimowy początek wiosny warto spędzić w kinie – przeczekamy pogodowe anomalie, rozbudzając wrażliwość na świat, ludzi i sztukę. Nie zabraknie pokazów konkursowych, w tym kuratorskiego Best of Ten. Odbędą się także seanse filmów nominowanych do Europejskiej Nagrody Filmowej, Short Matters! Short Waves Festival odwiedza w tym roku około stu międzynarodowych gości – profesjonalistów z branży audiowizualnej.Filmy oglądamy wszędzie – również w klubie festiwalowym PIES andaluzyjski. W takcie festiwalu odbywa się także forum koprodukcyjne European Short Pitch, którego organizatorem jest Europejska Sieć Młodego Kina NISI MASA – obecna w 31 europejskich krajach. Celem organizacji NISI MASA jest odkrywanie nowych talentów filmowych, rozwijanie międzykulturowych projektów audiowizualnych, promowanie europejskiej świadomości poprzez kinematografię oraz stworzenie platformy, będącej miejscem wymiany i dyskusji młodych profesjonalistów sektora filmowego. European Short Pitch składa się z trzech etapów: warsztatów scenariopisarskich, sesji online i forum koprodukcyjnego , którego współorganizatorem jest Fundacja Ad Arte – organizator programu branżowego POZNAŃ ID. Sesje pitchingowe są otwarte dla publiczności – można zatem zobaczyć, jak pomysły na film zaczynają ożywać.Szczegóły znajdziecie na