Więcej "Igrzysk śmierci" i "Zmierzchu" w kinach

Od 2015 roku studio Lionsgate nie miało w amerykańskich kinach hitu, który zarobiłby co najmniej 200 milionów dolarów. Od trzech lat żaden ich tytuł nie przekroczył 300 milionów dolarów. To właśnie wtedy dobiegły końca cykle. Nie powinno więc dziwić to, co wczoraj inwestorom z Wall Street powiedział szef wytwórni, Jon Feltheimer.Zadeklarował mianowicie, że Lionsgate planuje powrót do kin obu najbardziej kasowych cykli. Jego zdaniem imają w sobie potencjał na wiele dodatkowych historii. Mogą one przybrać formę na przykład spin-offów.Dodał jednak, że przyszłe projekty filmowe będą powstawać we współpracy z autorkami literackich pierwowzorów: Suzanne Collins Stephenie Meyer . Do kin trafią tylko te filmy, które zyskają aprobatę pisarek.to największy przebój studia Lionsgate. Globalne wpływy czterech filmów wynoszą prawie 3 miliardy dolarów.to z kolei największy przebój studia Summit, które w 2012 roku zostało przejęte przez Lionsgate. Globalne wpływy pięciu filmów wynoszą ponad 3,3 mld dolarów.