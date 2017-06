Więcej filmów z serii "Łowca androidów"?

W rozmowie z portalem IGN Ridley Scott zasugerował, że pomogą powstać kolejne sequeleJak przyznał w wywiadzie reżyser, przez długie lata nie chciało mu się kręcić kontynuacji swoich filmów. Dopiero później doszedł do wniosku, że takie podejście jest głupie. Właśnie dlatego postanowił nakręcić prequele. Scott podał również George'a Lucasa za przykład twórcy, który we właściwy sposób zaopiekował się stworzoną przez siebie marką. Udało mu się stworzyć wokół niej bogate uniwersum, w którym można opowiadać kolejne historie.Akcjarozgrywa się 30 lat po wydarzeniach przedstawionych w "Łowcy androidów". Oficer policji Los Angeles, niejaki K ( Ryan Gosling ), trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Jego odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda ( Harrison Ford ), byłego łowcy androidów, który zaginął trzy dekady wcześniej. Scott piastuje przy tym projekcie stanowisko producenta. Reżyseruje Denis Villeneuve Premiera w październiku.