Więcej seriali z cyklu "Star Trek"! Jean-Luc Picard i Khan powrócą?

3 2 1



Fani marki "Star Trek" mają powody do radości. CBS idzie na całość i zamierza mocno rozszerzyć serialowe uniwersum. Po tym, jak Alex Kurtzman został jedynym prowadzącym, ogłoszono właśnie, że podpisał on ze stacją 5-letnią umowę na realizację spin-offów, miniseriali a nawet seriali animowanych osadzonych w tym uniwersum.Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów nowych projektów. Jednak EW twierdzi, że już aktywnie rozwijane są trzy tytuły. The Hollywood Reporter sugeruje, że jeden z nich opowiadać będzie nowe przygody Jean-Luca Picarda. Co więcej, Patrick Stewart ponownie wcieliłby się w tę postać. Za ten serial mają ponoć odpowiadać Kurtzman Akiva Goldsman (który przez chwilę związany był ze).Z kolei portal Variety sugeruje, że jeden z seriali przygotują Stephanie Savage Josh Schwartz , twórcy. Akcja miałaby zostać osadzona w akademii floty gwiezdnej Federacji.Trzecim z planowanych projektów jest podobno miniserial opowiadający raz jeszcze historię Khana, którą znamy już z filmów(przy tym ostatnim "maczał palce" Kurtzman ).Natomiast portal Deadline sugeruje, że w przygotowaniu może być też bezpośredni spin-off. Opowiadałby o przygodach w naszym wszechświecie imperatorki Georgiou ze świata równoległego.