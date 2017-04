Większość scenarzystów jest gotowa do strajku

Ponad 96% członków Amerykańskiej Gildii Scenarzystów (Writers Guild of America), którzy wzięli udział w głosowaniu, poparło strajk wycelowany w firmy produkcyjne.WGA opublikowało wyniki głosowania w poniedziałek, w przeddzień planowanego ciągu dalszego negocjacji kontraktowych ze Stowarzyszeniem Producentów Filmowych i Telewizyjnych. Rozmowy między dwoma podmiotami trwają już od 13 marca.5 kwietnia WGA ogłosiło, że ewentualny strajk może mieć znaczący wpływ na produkcję w sezonie telewizyjnym 2017-2018. Protest może ruszyć już 2 maja.Gildia domaga się podwyżek stawek minimalnych. Zmiany w sposobie produkcji telewizyjnej odbiły się na kieszeniach scenarzystów. WGA chce m.in. wyrównać zarobki między telewizją satelitarną a kablówką i serwisami streamingowymi, gdzie płace są z reguły niższe.Będzie to pierwszy od dekady strajk związku. Poprzedni protest trwał od 5 listopada 2007 do 12 lutego 2008.