Widowisko "Boba Fett" w rękach reżysera "Logana"

Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy już od kilku lat czekają na widowisko. Projekt właśnie zyskał reżysera. Został nim autor James Mangold . Będzie on również współautorem scenariusza. Drugim scenarzystą jest Simon Kinberg , który z projektem pozostaje związany od początku prac nad nim.Boba Fett jest międzygwiezdnym łowcą głów, który pracuje dla tego, kto zaoferuje mu najwięcej. Jego pracodawcami byli m.in. Darth Vader i Jabba the Hutt. Sporo jego przygód opisano w ramach Expanded Universe. O czym opowie film kinowy, tego na razie nie wiadomo.Film o przygodach Boby Fetta był w przygotowaniu już kilka lat temu. Miał go nakręcić Josh Trank . Reżyser jednak nie potrafił się dogadać z Simonem Kinbergiem na planiei producent jasno dało Kathleen Kennedy do zrozumienia, że Trank nie powinien kręcić żadnego filmu osadzonego w świecie "Gwiezdnych wojen". Szefowa LucasFilm zgodziła się z jego oceną. Trank został odsunięty, a sam projekt trafił do "zamrażarki".Pierwotnie LucasFilm zapowiadało trzy spin-offy, które miały trafiać do kin na przemian z trzecią trylogią. Teraz The Hollywood Reporter twierdzi, że wytwórnia ma w planach całkiem sporo filmów, w tym o przygodach Obi-Wan Kenobiego, który może wyreżyserować Stephen Daldry