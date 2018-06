Wieczne lato – Miłość, Muzyka, Przygoda

Jak przetrwać lato w mieście? Odpowiemy w trzech słowach: film, muzyka i plener! Gdzie znajdziecie to wszystko? Na Wałbrzyskiej 3/5! Już 4 lipca FINA startuje z letnim programem filmowo-koncertowym w ramach Filmowej Stolicy Lata. A w nim miłość, muzyka i przygoda.Upalne środowe wieczory upływać będą pod znakiem miłości – romantycznej, zmysłowej, trudnej, czasem rozczarowującej. W czwartki zapraszamy na koncerty najciekawszych debiutantów zeszłorocznego festiwalu Spring Break oraz dokumenty biograficzne, których bohaterami będą największe ikony współczesnej muzyki. I jeszcze przygoda! W piątki gwarantujemy solidną porcję filmowych emocji – będzie śmiesznie, strasznie i wysokooktanowo.Wakacje to idealny czas na miłość, dlatego środy poświęcimy jej różnym odcieniom. W programie serwujemy ulotne emocje związane z narodzinami romantycznej relacji – jak w kultowymczy kipiącym zmysłowością– ale nie stronimy też od nieuchronnych rozczarowań (). Perspektywę męską () skonfrontujemy ze spojrzeniem kobiecym (), doświadczenia tych nieco młodszych () z opowieściami tych nieco starszych (), a filmy bliskie gatunkowości () z bardziej wymagającym kinem autorskim ().W każdy czwartek zapraszamy na koncerty i pokazy dokumentów muzycznych. Występy na żywo to pokłosie współpracy z poznańskim festiwalem Spring Break. W FINA wystąpią debiutanci, którzy zabłysnęli podczas zeszłorocznej imprezy. Wśród nich znajdą się zarówno artyści o krótkim stażu: Rosa Vertov, Kamil Pivot czy Tęskno, jak i twórcy, którzy zdobywali szlify w innych zespołach i stylistykach (m.in. Jan Młynarski czy kontrabasista Ksawery Wójciński).Koncerty będziemy przeplatać pokazami filmów muzycznych. Kurt Cobain M.I.A. to postaci, które odcisnęły silne piętno na dzisiejszej popkulturze. Niezależnie od znacznie mniejszej popularności artystą niewątpliwie kultowym jest również Daniel Johnston, borykający się z problemami psychicznymi outsider, do którego fanklubu trafili Kurt Cobain , Beck, Tom Waits czy Lana del Rey Duża dawka filmowego szaleństwa będzie czekać na Was w każdy piątek. Nie zabraknie szalonych pościgów (), ekscentrycznych wampirów (), nieobliczalnych nastolatek () i, z grubsza rzecz ujmując, opowieści dziwnej treści o ludziach żyjących na krawędzi. W to lato warto rozpoczynać weekendy na Wałbrzyskiej 3/5!Pokazy plenerowe odbywają się z wykorzystaniem słuchawek bezprzewodowych. Do ich wypożyczenia niezbędny będzie dowód tożsamości ze zdjęciem.