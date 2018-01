Wielki cios dla Universalu. Warner Bros. nakręci "Cat in the Hat"

Warner Animation Group ogłosiło rozpoczęcie współpracy z Dr. Seuss Enterprises Lp. Jej celem jest produkcja serii kinowych animacji, które powstaną na bazie książek Dr. Seussa . Jako pierwszy powstanie film pod tytułemTo spory cios dla Universal Pictures. Do tej pory to właśnie ta wytwórnia posiadała prawa do książek Dr. Seussa i w 2003 roku wprowadziła do kin, czyli aktorską wersję(nie była ona jednak box-office'owym przebojem).Należące do Unviersal Pictures studio animacji Illumination Entertainment kończy zaś prace nad filmem, którego premiera wyznaczona jest na listopad tego roku. Illumination już w 2012 roku zapowiadało też własną animowaną wersjęTytułowy bohater to uwielbiający dobrą zabawę kocur w kapeluszu. W pewien deszczowy dzień wywraca on do góry nogami życie niesfornego rodzeństwa. Książka o przygodach Kota była wielkim przebojem nie tylko w Stanach Zjednoczonych.