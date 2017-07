Wiemy, kiedy "Wonder Woman 2" trafi do kin

Warner Bros. ogłosiło, że kontynuacjatrafi do kin 13 grudnia 2019 roku.W tytułowej roli powróci oczywiście Gal Gadot . Stanowisko reżysera negocjuje autorka oryginału, Patty Jenkins Nieoficjalnie mówi się, że akcja sequela ma się rozgrywać w latach 80. Księżniczka Diana stanie do walki z Sowietami w ostatnich dniach Zimnej Wojny.Pierwszaokazała się gigantycznym sukcesem finansowym i artystycznym. Ekranizacja komiksu zgarnęła do tej pory 780 milionów dolarów, zaś wskaźnik jej pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes wynosi 92%.Nimtrafi na ekrany, Diana pojawi się w widowiskuPremierę filmu o przygodach drużyny herosów DC Comics zaplanowano na listopad tego roku.