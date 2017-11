Wiemy, kim będzie przeciwnik Kapitan Marvel?

W październiku dowiedzieliśmy się, że Ben Mendelsohn ) zagra czarny charakter w. Dziś do sieci wyciekła informacja na temat tożsamości złoczyńcy.Australijczyk miałby wcielić się w Yon-Rogga, który wraz z mentorem tytułowej bohaterki, Mar-Vellem ( Jude Law ), został wysłany na Ziemię, by zbadać, czy nasza planeta stanowi zagrożenie dla imperium Kree. Z czasem Yon-Rogg zaczął nienawidzić swojego partnera. Próbował m.in. odbić mu jego ukochaną.trafi do kin 8 marca 2019 roku. Tytułową rolę w filmie zagra Brie Larson . Za kamera staną Anna Boden