Wiemy, kto może wyreżyserować kolejnego "Bonda"

Jak donosi Variety, twórca Yann Demange ma w tej chwili największe szanse, by stanąć za kamerą 25. filmu o przygodach Jamesa Bonda.Podobno producenci rozpatrują również kandydatury Davida Mackenziego ) oraz Denisa Villeneuve'a ) . Angaż tego drugiego wydaje się najmniej prawdopodobny. Przypomnijmy: tuż po premierzeKanadyjczyk ma zająć się ekranizacjąVariety twierdzi również, iż nowym dystrybutorem filmów o przygodach agenta 007 może być Warner Bros. Wytwórnia przejmie pałeczkę od Sony, któremu poskończyła się umowa z firmą producencką Eon.trafi do amerykańskich kin 8 listopada 2019 roku. Choć oficjalnie jeszcze tego nie potwierdzono, w roli głównej ma powrócić Daniel Craig Demange zakończył właśnie zdjęcia do filmu