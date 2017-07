Wilczy wojownicy z Chin gromią kinową konkurencję

Amerykańskie produkcje mogą walczyć o widza na całym świecie, a i tak w starciu z chińskimi gigantami nie mają większych szans. W tym tygodniu w naszym zestawieniu liczył się tylko jeden tytuł – kontynuacja hitu z 2015 rokuObraz, którego reżyserem i gwiazdą jest Jing Wu , zarobił w weekend. Jest to nowy rekord wpływów z okresu piątek-niedziela, lepszy o 9 milionów od wyniku. Ponieważ jednak widowisko miało premierę w czwartek, to na koncie ma już 146,5 mln dolarów. W tym roku tylkomogą pochwalić się lepszym otwarciem.Jest to również wynik, do którego nie była w stanie nawet zbliżyć się żadna z hollywoodzkich produkcji, mimo wsparcia w postaci dystrybucji w wielu krajach jednocześnie. Na odległym drugim miejscu wylądowała, której weekendowe wpływy szacuje się na(wraz z premierami w ciągu tygodnia wynik wzrasta do 45,6 mln). Obraz pozostaje poza zasięgiem konkurencji w Wielkiej Brytanii, gdzie podczas drugiego weekendu zarobił 10,9 mln dolarów. Łącznie daje to w tym kraju 35,4 mln dolarów, czyli więcej od końcowych wpływówSpośród nowych rynków najlepiejzaprezentowała się w Niemczech, gdzie zarobiła 2,1 mln dolarów. Jednak wystarczyło to do zajęcia dopiero trzeciego miejsca (zaoraz). Wojenne widowisko trafiło też do kin w Meksyku (2 mln dolarów) i Brazylii (1,7 mln dolarów). Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 131,3 mln dolarów, a globalne zbliżają się do poziomu ćwierć miliarda.Podium kompletuje animacja, której weekendowy wynik to. Jedynym nowym rynkiem była Korea Południowa, gdzie jednak film przegrał walkę o widza z lokalną produkcją. Mimo to w ciągu pięciu dni zgarnął tam solidne 8,1 mln dolarów, co jest najlepszym startem produkcji Illumination w tym kraju.utrzymał pozycję lidera w Japonii i wciąż nieźle sprzedają się w Chinach. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 588,8 mln dolarów, co czyni z filmu ósmą najbardziej kasową animację w historii. Globalnie jest czwartą premierę tego roku, która osiągnęła 800 milionów dolarów (obecnie 819,2 mln).Na czwartym miejscu mamy kolejną nowość z Chiny. To propagandowe widowisko w reżyserii Wai-Keunga Lau powstałe z okazji 90. rocznicy założenia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Obraz, w którego obsadzie znalazło się aż 50 chińskich gwiazdeczek muzyki pop, zarobił w weekend, a od swojej premiery w czwartek 29,9 mln dolarów.Piąte miejsce w naszym zestawieniu zajmujez wynikiem. Obraz miał tylko jedną dużą premierę w tym tygodniu – Hiszpanię, gdzie zarobił 3,5 mln dolarów i zajął pierwsze miejsce. Zagraniczne wpływy osiągnęły 355,4 mln dolarów, dzięki czemu komiksowe widowisko trafiło do pierwszej dziesiątki najbardziej kasowych tytułów tego roku.Na szóstym miejscu wylądowała, której weekendowe wpływy wyniosły. Widowisko trafiło do trzech kolejnych krajów i we wszystkich zajęło pierwsze miejsce. Są to: Meksyk (6,4 mln dolarów), Australia (3,1 mln) i Indonezja, gdzie od wtorku obraz zgarnął 2,2 mln dolarów. Dzięki temu zagraniczne wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów (105,9 mln).Prawdopodobnie na siódmym miejscu należy umieścić widowisko SF. Ostateczne wyniki dla tej produkcji nie są znane. Portal comScore podaje 13,7 mln dolarów, ale są to wpływy jedynie z 13 rynków, podczas gdy naprawdę film wyświetlany jest w 33. Europa Corp. podaje z kolei 19,2 mln dolarów. Ten wynik jednak wlicza m.in. przedweekendowe wpływy z Francji, gdzie tylko w środę obraz zgarnął 3,7 mln dolarów. Można jednak spokojnie przyjąć, że w weekendzarobił nie mniej niżOstatnie miejsce w naszym zestawieniu zajmuje koreańska superprodukcjaopowiadająca historię z czasów japońskiej okupacji kraju. Obraz w weekend zarobił. Miał jednak premierę w środę, więc łączne wpływy wynoszą już 22,5 mln dolarów. Przy okazji film pobił rekord wpływów z pierwszego dnia, który do tej pory należał do