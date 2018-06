Will Ferrell jedzie na Eurowizję

Do rodziny Netfliksa dołączyła właśnie kolejna pierwszoligowa hollywoodzka gwiazda. Will Ferrell zagra główną rolę w komedii muzycznejJak wskazuje tytuł, film opowie o legendarnym konkursie piosenki oglądanym co roku przez setki milionów widzów na całym świecie. Od udziału w Eurowizji rozpoczęły się międzynarodowe kariery m.in. ABBY, Julio Iglesiasa Celine Dion . Mimo to nie brakuje krytyków imprezy. Zarzucają oni organizatorom, że Eurowizja to orgia kiczu i złego gustu.Poniżej możecie obejrzeć zestawienie najdziwniejszych występów w historii konkursu. Ferrell , którego zobaczymy w tym roku w komedii, będzie producentem i współscenarzystą