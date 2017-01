Will Smith i Tom Hanks w aktorskiej wersji "Dumbo"?

3 2 1



Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Disney w ramach przerabiania swoich animowanych bajek na filmy aktorskie przygotowuje również. Obraz ma już reżysera, którym został Tim Burton . A teraz po sieci krążą doniesienia o pierwszych gwiazdach, które mogą w nim zagrać.Jak podaje portal Variety, negocjacje z Disneyem rozpoczął właśnie Will Smith ). Miałby zagrać ojca dzieci, które zaprzyjaźniają się z tytułowym słoniem. W obrazie miałby się również pojawić Tom Hanks ). On z kolei miałby zagrać czarny charakter opowieści.Nie jest na razie jasne, czy aktorzy przyjmą propozycje Disneya. Jeśli Smith się zgodzi na udział w, będzie to oznaczało konieczność przesunięcia prac nad. Z kolei Tom Hanks ma inną ofertę na stole, którą może wybrać – dramat z czasów II wojny światowejOryginalnyto jeden z największych skarbów studia Walta Disneya - czarujący i wzruszający, pełen niezapomnianych piosenek film zachwyca od lat. Gdy bocian przynosi wreszcie Pani Jumbo jej długo oczekiwane dziecko - malutkiego słonika, staje się to wielkim wydarzeniem dla całego cyrku. Lecz wkrótce nasz mały bohater staje się dla wszystkich pośmiewiskiem. Przewrotny los wyposażył go bowiem w parę nienaturalnie wielkich uszu. Odrzucony i samotny spotyka jednak przyjaciela. Dzięki pomocy i lojalności myszy o imieniu Timothy, zdeterminowany Dumbo potrafi przezwyciężyć wszystkie kłopoty tak, by zatriumfowała miłość i przyjaźń.Autorem scenariusza i jednym z producentów jest Ehren Kruger , współautor fabuł trzech ostatnich części