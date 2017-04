Will Smith zamieszka w lampie Aladyna?

Getty Images © Jason Merritt



) negocjuje rolę dżina w aktorskiej wersji klasycznej disneyowskiej animacjiZdjęcia do filmu mają rozpocząć się w lipcu w Wielkiej Brytanii. Za kamerą stanie Guy Ritchie . Scenariusz napisał John August ).trafił do kin w 1992 roku, zarabiając na całym świecie pół miliarda dolarów. Fabuła animacji była inspirowana jedną z "Baśni z tysiąca i jednej nocy". Niesforna księżniczka Dżasmina wymyka się z pałacu na ruchliwe ulice ogromnego miasta, gdzie poznaje Aladyna i jego wierną małpkę Abu. W wyniku knowań Dżafara, mrocznego doradcy sułtana, Aladyn zostaje najpierw wtrącony do więzienia, a potem wysłany na poszukiwanie tajemniczej lampy, w której znajduje się dowcipny Dżin spełniający życzenia jej posiadacza.Przypomnijmy: kilka tygodni temu Smith prowadził z Disneyem rozmowy w sprawie występu w aktorskiej wersji innej kasowej animacji studia,Wówczas negocjacje spaliły na panewce. Czy tym razem będzie inaczej?