Willem Dafoe zagra w filmie Edwarda Nortona

Nominowany do Oscara za rolę w Willem Dafoe został obsadzony w filmie, który wyreżyseruje Edward Norton . To ekranizacja powieści Jonathana Lethema wydanej po polsku pod tytułemBohaterem książki jest Lionel Essrog, który cierpi na syndrom Tourette'a. Ma tiki, musi wszystkiego dotknąć, mimowolnie, automatycznie powtarza zasłyszane słowa i dźwięki bezpośrednio po ich usłyszeniu. Kiedy zostaje zamordowany jego przyjaciel, szef i mentor, Lionel bez jakiegokolwiek przygotowania detektywistycznego przystępuje do śledztwa. Zamierza rozwikłać zagadkę tej zbrodni.W głównego bohatera wcieli się sam Norton , który napisał również scenariusz filmu i próbował doprowadzić do realizacji projektu od 15 lat.