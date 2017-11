Wolvernie, Magneto, Human Torch jednak w "Avengers 5"?

Na początku listopada informowaliśmy o tym, że Disney był o krok od zakupu 20th Century Fox. Wtedy rozmowy zakończyły się fiaskiem. Najwyraźniej jednak obie strony nie potrafią przestać myśleć o potencjalnej umowie. Jak podaje portal Deadline, rodzina Murdochów chce się pozbyć studia, a Disney chce je kupić.Jak pisaliśmy na początku miesiąca, zakup 20th Century Fox przez Disneya miałby rewolucyjne znaczenie dla przyszłości komiksowych widowisk kinowych i telewizyjnych. Wytwórnia jest bowiem właścicielem praw do pokaźnej liczby postaci Marvel Comics. W przypadku zakupienia przez Disneya wytwórni, do Marvel Studios trafiłoby całe uniwersum X-Men, a także Fantastyczna Czwórka. A to oznaczałoby, że marzenia fanów o spotkaniu Wolverine'a z Iron-Manem, Hulkiem i Thorem mogłoby się ziścić.Według Deadline Murdochowie mieliby zostawić sobie jedynie jednostki medialne związane ze sportem i informacjami. Cała reszta miałaby przejść w ręce Disneya. Oczywiście obie strony oficjalnie milczą. Portal jest przekonany, że komunikat zostanie opublikowany dopiero w momencie podpisania umowy. Podobnie było bowiem w przypadku zakupu przez Disneya Marvela i LucasFilm.