Wonder Woman w filmie o przygodach Flasha?

stanowi najbardziej kasowy obraz kinowego uniwersum DC Comics. Nie powinno więc dziwić, że Warner Bros. zamierza wykorzystać tytułową postać, by przyciągnąć widzów do innych projektów cyklu. Magazyn Forbes właśnie podał, że Gal Gadot pojawi się w widowiskuSzczegóły nie są na razie znane. Forbes podaje, że choćma skoncentrować się na przygodach Flasha, to jednak superbohater nie będzie sam, lecz dostanie mini-drużynę, z której pomocą wykona powierzone mu zadanie. Magazyn sugeruje, że Wonder Woman będzie jedną z jego towarzyszek.Innego zdania są jednak fani komiksów. Przypominają, że we komiksowym cyklu Flashpoint Wonder Woman nie była postacią pozytywną i prowadziła armię Amazonek w walce przeciwko Atlantydzie i Aquamanowi. Ten konflikt groził zniszczeniem Ziemi, a odpowiedzialnym za niego był właśnie Flash i jego podróże w czasie.W jaki sposób Wonder Woman zostanie pokazana we, tego dowiemy się najprawdopodobniej dopiero w 2020 roku. To wtedy widowisko powinno trafić do kin.