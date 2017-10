Wrócimy do miasteczka Roswell i jego kręgu tajemnic

Stacja CW zamawia. Będzie to remake serialuAkcja oryginały rozgrywała się w miasteczku Rosewell, które sławne jest za sprawą katastrofy UFO, do której rzekomo doszło tam w 1947 roku. Również tam mieszka dwoje nastolatków: Liz Parker i Max Evans, którzy przypadkowo zbliżają się do siebie, kiedy Max ratuje Liz życie. Max, jego siostra Isabel i najlepszy przyjaciel, Michael ukrywają przed światem niewyobrażalną tajemnicę. Po katastrofie statku kosmicznego przebywali w jego wnętrzu w czymś w rodzaju kapsuł inkubacyjnych, z których wyszli jako ludzie i wiodą życie współczesnych nastolatków. Ze wszystkich sił i wszelkimi sposobami starają się zachować to w tajemnicy zarówno przed przybranymi rodzicami, jak i przed szeryfem Valenti, który za wszelką cenę chce odkryć prawdę dotyczącą katastrofy sprzed półwiecza.Nową wersję przygotuje Carina Adly MacKenzie ). Główną bohaterką będzie młoda kobieta, córka nielegalnych imigrantów z Meksyku. Po powrocie do miasteczka odkrywa szokującą prawdę o chłopaku, w którym podkochiwała się w liceum. Jest on szanowanym obywatelem miasta, piastującym stanowisko szeryfa. W rzeczywistości jednak jest kosmitą posiadającym niesamowite moce. Kobieta postanawia zachować w tajemnicy jego prawdziwą tożsamość. Wkrótce jednak brutalny atak na placówkę rządową sprawi, że dwójka bohaterów wpadnie na trop intrygi, w którą zamieszani są inni kosmici. Polityka i strach mogą zniszczyć więź, która na nowo zaczęła łączyć kobietę i jej miłość z liceum...Projekt wyprodukują: Amblin Television, Bender Brown Prods i Warner Bros. TV.