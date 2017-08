Wróg Deadpoola kumplem Hellboya?

) negocjuje warunki kontraktu na występ w nowymAktor ma zagrać znaną z komiksów postać majora Benjamina Daimio, członka Biura Badań Paranormalnych i Obrony, który na skutek stresu, gniewu lub bólu potrafi zamieniać się w dziką bestię. Milli Jovovich przypadnie w udziale rola czarnego charakteru, czyli Nimue. To Królowa Krwi – postać, która pojawiła się w wydanym w 2008/9 roku komiksie "The Wild Hunt" (w Polsce znanym jako "Dziki gon"). W tytułowego bohatera wcieli się z kolei David Harbour Choć oficjalnie nie zostało to potwierdzone, wydaje się, że scenariusz "Hellboya" inspirowany będzie właśnie tym komiksem. Kiedy na Wyspach Brytyjskich zaczynają się budzić starożytne olbrzymy, Hellboy staje na czele gromady łowców potworów i tak rozpoczyna się wielkie polowanie – tytułowy dziki gon. Plan zagłady całej ludzkości jest dziełem Królowej Krwi i Hellboy wie, że aby ją pokonać, musi poznać całą prawdę o swoim mrocznym dziedzictwie.Za kamerą filmu stanie Neil Marshall