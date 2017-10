Wraca pomysł ekranizacji "Samotnego wilka i szczenięcia"

Znów wraca pomysł realizacji filmu. Projekt zyskał właśnie scenarzystę, którym został Andrew Kevin Walker ).Film będzie ekranizacją słynnej mangi Kazuo Koiky Gōsekiego Kojimy "Kozure Ōkami" wydawanej w Polsce pod tytułem. Opowiada ona historię Ogamiego Itto, kata sioguna, oskarżonego podstępnie o przestępstwo, którego nie popełnił. Nie poddaje się karze, zostaje płatnym zabójcą i wraz z trzyletnim synkiem Daigoro mści się na fałszywych oskarżycielach. Ojciec i syn znani są odtąd jako Samotny Wilk i Szczenię. "Dziecko do wypożyczenia, miecz do wynajęcia", głosi napis wymalowany na sztandarze niesionym przez wędrownego samuraja.Seria wydawana była w latach 70. i od dawna budzi zainteresowanie Hollywoodu. Na początku XXI wieku film aktorski chciał wyreżyserować Darren Aronofsky . Od 2012 roku prawa do produkcji posiada Justin Lin