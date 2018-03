Wschodząca gwiazda brytyjskiego kina bratem Emily Blunt

Getty Images © Jamie McCarthy



Wschodząca gwiazda brytyjskiego kina, Jack Whitehall , kontynuuje współpracę z wytwórnią Disney. W tym roku zobaczymy go bowiem w baśniowym widowisku, a teraz otrzymał angaż do przygodowego filmu akcjiWidowisko jest kolejną poatrakcją z parków rozrywki Disneya, którą studio przeniesie na ekran kinowy. Jego gwiazdą jest Dwayne Johnson , który wcieli się w postać Franka, kapitana kursującej po rzece łodzi, na którym wisi klątwa nieśmiertelności. Partnerować mu będzie Emily Blunt . Zagra Lily Houghton, kobietę poszukującą Drzewa Życia, którą Frank ma zabrać w dół rzeki. Do poszukiwania mitycznego drzewa popycha ją śmierć brata (w tej roli zobaczymy właśnie Whitehalla ), spowodowana zakaźną chorobą.Specjalista od kina akcji z Liamem Neesonem Jaume Collet-Serra stanie za kamerą. Autorem najnowszej wersji scenariusza jest Michael Green ).