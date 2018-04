Wszyscy aktorzy z "Gwiezdnych wojen" mają swoje cyfrowe klony!

Pamiętacie cyfrowego Moffa Tarkina i cyfrową księżniczkę Leię z? Wygląda na to, że w przyszłości, w kolejnych filmach ze świata, możemy zobaczyć więcej podobnych postaci. Okazuje się bowiem, że studio LucasFilm posiada cyfrowe kopie wszystkich aktorów z cyklu. Szykuje się prawdziwy "atak klonów"?Potwierdził to Ben Morris, nadzorujący efekty specjalne wOkazuje się, że wpojawił się już taki cyfrowy klon - w scenie, w której księżniczka Leia zostaje wessana w przestrzeń kosmiczną. Sprawę wyjaśnił szerzej animator Stephen Alpin:Alpin twierdzi, że technologia ta nie zmieniła się za bardzo od czasuz 2005 roku. Jedyną dużą różnicą jest prędkość komputerów. JMorris wyjaśnił, że każdy z "gwiezdnowojennych" aktorów został cyfrowo zeskanowany., powiedział. Oznacza to, że potencjalnie LucasFilm może nakręcić nowy film o przygodach młodych Hana Solo, Luke'a Skywalkera i księżniczki Lei.Na razie jednak czeka nas jak najbardziej żywy młody Han Solo, na dobre bądź na złe (to się jeszcze okaże) w wersji Aldena Ehrenreicha . Zainteresowanych tematem z pewnością ucieszy fakt, że dziś, w niedzielę 8 kwietnia czasu amerykańskiego zadebiutuje nowy zwiastun filmu. Klip zostanie prawdopodobnie wyemitowany w trakcie programu, ale dokładna godzina nie jest znana. W Polsce możemy spodziewać się go zapewne w poniedziałkowych godzinach porannych.