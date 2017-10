Wszyscy ludzie Asasyna

Al Mualim, postać bardzo mocno wzorowana na Raszidzie ad-Din Sinanie

Seriajest wielką wycieczką po różnych epokach historycznych, doprawiona szczodrze fikcją, która została świetnie wymieszana z prawdziwymi wydarzeniami, miejscami i ludźmi. Wcielając się w kolejnych członków bractwa asasynów, mamy okazję trafić m.in. do renesansowych Włoch, Francji okresu rewolucji, Ameryki targanej walkami o niepodległość czy Anglii zmieniającej się pod wpływem dynamicznego industrialnego rozwoju. Nieważne jednak którą część cyklu sobie wybierzemy, zawsze w trakcie rozgrywki trafimy na znamienite osobistości żyjące w przedstawianym okresie. Niektóre stanowić będą tło walki asasynów z zakonem templariuszy, inne zaś odegrają pewną rolę w całym konflikcie.Pierwsza odsłonazabierała nas do okresu trzeciej krucjaty odbywającej się w latach 1189-1192. W grze wcielamy się w Altaïra Ibn-La'Ahada, członka bractwa zabójców, który poprzez swoją pychę zostaje zdegradowany do roli nowicjusza. Żeby odzyskać honor, otrzymuje on zadanie zgładzenia dziewięciu osób przynależących do zakonu templariuszy, co miało doprowadzić do końca trwającą krucjatę. Zleceniodawcą tego zadania jest Al Mualim, postać bardzo mocno wzorowana na Raszidzie ad-Din Sinanie, znanym także jako Starzec z Gór – przywódcy syryjskiej gałęzi bractwa asasynów.Według zachowanych fragmentów autobiografii, ad-Din Sinan trafił do twierdzy asasynów Alamut jako młodzieniec i tam odebrał stosowne szkolenie zabójcy. W 1162 roku zostaje on wysłany do Syrii, aby kontrolować tamtejszy region. To z jego polecenia w 1192 roku dokonano skrytobójstwa Konrada z Monferratu, króla-elekta Królestwa Jerozolimy. Niepotwierdzone informacje mówią, że zleceniodawcą zabójstwa mógł być Saladyn albo sam król Ryszard Lwie Serce. W grze za to okazuje się, że Al Mualim był jednocześnie asasynem i templariuszem, a misja Altaïra miała na celu wyeliminować przeciwników wewnątrz zakonu.Grając w, na swojej drodze spotykaliśmy także wiele postaci świata zachodniego, z czego większość z nich straciła życie od ukrytego ostrza Altaïra. Warto tu wspomnieć choćby Garniera de Nablusa, wielkiego mistrza zakonu szpitalników, Mistrza Sibranda, założyciela szpitala w Akkce czy Roberta de Sablea, dowódcy angielskich krzyżowców, jedenastego wielkiego mistrza templariuszy i bliskiego towarzysza króla Anglii Ryszarda I. Według scenarzystów z Ubisoftu de Sable planował zdradę króla, co odkrył i ujawnił władcy Altaïr.Twórcom gry bardzo sprytnie i wiarygodnie udało się wpleść fikcyjne wątki w historyczne wydarzenia. Nic więc dziwnego, że każda kolejna odsłona sagi o asasynach obfitowała w coraz większą liczbę autentycznych postaci z danego okresu, którym dopisywano tajną przynależność do którejś ze zwaśnionych frakcji.Druga częśćrozpoczyna serię, którą można nazwać trylogią Ezio, mającą miejsce w okresie renesansu. Poznajemy w niej młodzieńca, który po niesłusznym skazaniu na śmierć swojego ojca zostaje zmuszony do ucieczki i skrycia się w starej rodzinnej posiadłości. Odkrywa przy tym rodzinną tajemnicę związaną ze starym bractwem asasynów. Za namową wuja rozpoczyna szkolenie oraz poprzysięga zemstę na wszystkich, którzy przyczynili się do śmierci jego rodzica. Szybko okazuje się, że głównym przeciwnikiem Ezio, a zarazem przywódcą templariuszy jest głowa potężnej i wpływowej rodziny Rodrigo Borgia, znany także jako papież Aleksander VI.Borgia był jednym z najbardziej kontrowersyjnych papieży okresu renesansu i do dzisiaj spotkać się można z bardzo skrajnymi ocenami jego osoby oraz jego pontyfikatu. Przez wieki wokół jego osoby narosło wiele mitów. Z jednej strony był na pewno wytrawnym politykiem i dyplomatą. Z drugiej – oskarżany był o prowadzenie rozwiązłego życia oraz o nepotyzm. Wszystkie swoje dzieci obsadził na wysokich stanowiskach kościelnych, a część jego decyzji jako papież miało na celu umocnienie silnej pozycji jego rodziny. Wizerunek Borgiów jako pierwszej w historii włoskiej mafii utrwalił Mario Puzo w swojej świetnej książce "Rodzina Borgiów".Ezio, mając tak potężnego przeciwnika, musiał szukać sojuszników. Jednym z nich był sam Leonardo da Vinci. To właśnie on pomógł młodemu asasynowi m.in. odszyfrować kodeks Altaïra oraz stworzyć i unowocześnić pewne wynalazki, jak choćby ukryte ostrze.Da Vinci żyjący w latach 1452-1519 jest dla nas wzorem człowieka renesansu. Przez wielu uważany za najwybitniejszą osobę w całej historii ludzkości był malarzem, rzeźbiarzem, architektem, muzykiem, wynalazcą, odkrywcą, matematykiem.Urodził się 14 kwietnia w miejscowości Vinci. Leonardo był owocem nieślubnego związku, co w przyszłości uniemożliwiło mu odebranie akademickiego wykształcenia. Dzięki kontaktom swojego ojca został jednak wzięty pod opiekę przez malarza i rzeźbiarza Andreę del Verrocchio, gdzie w jego pracowni nauczył się podstaw malarstwa. Dość szybko stał się dla mistrza równorzędnym partnerem. Wieść o młodym i uzdolnionym malarzu szybko się rozprzestrzeniła, co przysporzyło Leonardowi nowych i zamożnych zleceniodawców. Pozwoliło mu to w 1478 roku założyć własną pracownię. Już wtedy wykonywał wiele szkiców technicznych, głównie urządzeń wojennych.Leonardo da Vinci pracował m.in. we Florencji, Mediolanie i Rzymie. Jego najsłynniejsze dzieła malarskie to bez wątpienia Mona Lisa oraz Ostatnia Wieczerza. W Polsce mamy jeden obraz wybitnego Włocha – "Damę z gronostajem". Genialny artysta zasłynął także z badania ludzkiej anatomii. Jednym z wyników tychże badań jest "Człowiek witruwiański", czyli rysunek przedstawiający studium proporcji ludzkiego ciała.O geniuszu Leonardo można pisać książki. Z perspektywyz pewnością warto wspomnieć o tym, że Ezio miał sposobność skorzystać z kilku wynalazków renesansowego wynalazcy, m.in. z czołgu, a także maszyny latającej.Trylogia Ezia obfituje w sporo postaci ważnych dla okresu renesansu. Sprzymierzeńcami asasyna byli chociażby pisarz i filozof Niccolo Machiavelli, Wawrzyniec Wspaniały, władca Florencji czy znana i wpływowa arystokratka Katarzyna Sforza.Patrząc na wydarzenia chronologicznie,ma miejsce przed trzecią odsłoną. Wraz z przenosinami miejsca akcji na Karaiby, spotykamy kwiat Złotego Wieku Piractwa. Główny bohater, Edward Kenway, realizując wizję pirackiej utopii, współdziała z takimi postaciami, jak: Edward "Czarnobrody" Teach, Stede Bonnet, Calico Jack, Anne Bonny czy Mary Read.Dwie wymienione na końcu niewiasty są najbardziej znanymi piratkami wszech czasów. Szczególnie ciekawa jest tu historia Mary Read, która przez wiele lat ukrywała swoją płeć i była znana jako Mark Read.Wszystko zaczęło się jeszcze w Anglii, gdzie matka Mary za wszelką cenę chciała ukryć swoją ciążę, w którą zaszła w wyniku romansu. W tym celu "podstawiła" córkę za zmarłego starszego brata dziewczynki. Dzięki temu przez kilkanaście lat otrzymywała wsparcie finansowe od babki ze strony swojego nieżyjącego męża, która myślała, że łoży na prawowitego potomka rodu.Z czasem Mary/Mark zaczęła pracę na statku, a następnie zaciągnęła się do brytyjskiego wojska i brała udział w regularnych działaniach wojennych. W armii poznała swojego przyszłego męża, z którym otworzyła potem karczmę. Niestety los nie dał Mary spokoju. Kilka lat po ślubie mężczyzna umiera, a Mary znów przywdziewa męskie ciuchy i zaciąga się do holenderskiej armii. Tam jednak nie widzi dla siebie przyszłości, dlatego też porzuca wojsko i wsiada na statek płynący do Indii Zachodnich, który zostaje zaatakowany przez piratów. Nie mając wyjścia dołącza do załogi. W 1720 roku razem z Calico Jackiem oraz piratką Anne Bonny kradną w Nassau okręt William.15 listopada tego samego roku łowca piratów, kapitan Jonathan Barnet, atakuje z zaskoczenia okręt Calico Jacka. Załoga upojona rumem chowa się w luku towarowym, a załodze abordażowej stawiają czoła jedynie dwie kobiety i jeszcze jeden pirat. Ostatecznie Jack poddaje swój okręt, a cała załoga trafia pod sąd. Za piractwo wyrok może być tylko jeden – śmierć. Mary Read tymczasowo unika stryczka z powodu ciąży. Ta historia nie ma jednak szczęśliwego końca. Z zapisów wynika, że awanturnicza kobieta umiera w więzieniu.To, co z pewnością odziedziczył główny bohaterpo swoim dziadku Edwardzie Kenwayu, to dar obracania się wśród ludzi mających wpływ na losy świata. W trakcie swojej krucjaty Connor miał okazję spotkać kilku ojców-założycieli Stanów Zjednoczonych, w tym Samuela Adamsa, Benjamina Franklina, Georgea Washingtona, który został później pierwszym prezydentem USA, a także Thomasa Jeffersona, głównego autora Deklaracji Niepodległości.Ciekawy jest jednak wątek templariusza, generała Charlesa Lee. Urodzony w 1732 roku brytyjski wojskowy był jedną z bardziej kontrowersyjnych postaci swojego okresu. Odebrał on solidne wykształcenie w Szwajcarii, a zdecydowaną większość swojego życia związał z wojskiem. W trakcie wojny siedmioletniej został wysłany do Ameryki, gdzie walczył z siłami francuskimi. Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1761 nie zdążył zagrzać tam miejsca – rok później trafił do Portugalii, gdzie stawiał opór hiszpańskiej inwazji. Dwa lata później wraca do Anglii, gdzie jego oddział zostaje rozwiązany, a sam Lee zostaje emerytowany z połową żołdu.Poszukiwanie zajęcia dla siebie prowadzi Charlesa Lee do Polski. Tam znajduje zatrudnienie jako doradca wojskowy w sztabie króla Stanisława Augusta w stopniu generała majora i bierze udział w wojnie domowej ciągnącej się od 1764 roku. Po zakończeniu działań zbrojnych Lee liczył na awans i nagrody, jednak nie otrzymawszy ich poróżnił się z władcą i porzucił służbę dla Rzeczpospolitej. Co ciekawe, Charles Lee zawitał do Polski kilka lat później, by wziąć udział w wojnie rosyjsko-tureckiej z 1768 roku opowiadając się po stronie Katarzyny II.Finalnie Lee trafił ponownie do Ameryki, gdzie stanął za rewolucjonistami, a także został generałem Armii Kontynentalnej i poprowadził zjednoczonych 13 kolonii do wojny o niepodległość z królestwem Wielkiej Brytanii.nie zaoferował graczom zbyt wielkiego przekroju postaci historycznych. I w sumie nie ma się co dziwić. W trakcie Rewolucji Francuskiej łatwiej można było stracić głowę, niż kupić świeże paryskie pieczywo.Nie oznacza to jednak, że twórcy nie wciągnęli nikogo znanego w tajną wojnę pomiędzy zakonem a bractwem. Arno Victor Dorian, nowy "nabytek" asasynów, w trakcie zamętu wywołanego przez bunt ludności przeciwko władzy zetknął się choćby z jednym z najbardziej wpływowych przywódców Rewolucji – Maximilienem de Robespierrem.Swoje pięć minut miał także Markiz de Sade. Znany z szerzenia libertynizmu i skrajnej wolności jednostki, autor m.in. "Stu dwudziestu dni Sodomy, czyli szkoły libertynizmu", staje się dla Arno specyficznym (i trochę niezrównoważonym) przewodnikiem po świecie paryskich wyższych sfer.Paryż czasu Rewolucji Francuskiej pełen był jednak ciekawych i nietuzinkowych osób. W pewnym momencie Arno ma możliwość wykonania zadań dla niepozornej, ale szalenie uzdolnionej kobiety, która para się dość nietypowym zajęciem – tworzeniem figur woskowych.Marie Tussaud, znana lepiej jako Madame Tussaud, nazywała się wtedy Marie Grosholtz i urodziła się 1 grudnia 1761 roku w Strasburgu. Jej matka była gospodynią domową u lekarza Philippea Curtiusa, który wykonywał z wosku modele różnych części ciała, służące później studentom medycyny do badania anatomii. Z czasem Curtius zaczął też wykonywać woskowe postacie na zlecenie. W 1765 roku doktor przystał na propozycję dworu francuskiego i przeniósł się do Paryża, gdzie kontynuował swoją pracę, a także otworzył niewielkie muzeum.Marie dość szybko zaczęła pomagać Curtiusowi i wykazywała ponadprzeciętny talent. W wieku 16 lat zupełnie samodzielnie stworzyła figurę Woltera, a niedługo potem odtworzyła z wosku Jana Jakuba Rousseau i Benjamina Franklina, który pełnił wtedy funkcję amerykańskiego ambasadora.Kiedy wybuchła rewolucja francuska, Marie była już uznaną rzeźbiarką w wosku. Przywódcy buntu wymyślili, że stworzą kolekcję pośmiertnych masek zdrajców narodu. Atmosfera panująca w kraju spowodowała, że na taką "prośbę" nie można było nie przystać. Marie Grosholtz wykonała odlewy ściętych głów Ludwika XVI i Marii Antoniny. Na tym jednak jej makabryczna praca się nie skończyła.Gilotyna okazała się bardzo wydajnym narzędziem, a rewolucjonistom wrogów nie brakowało. W szczytowym okresie egzekucji Marie miała ustawione stanowisko do pracy tuż przy samym podeście do przeprowadzania ścięć. Finalnie, jednym z jej ostatnich woskowych odlewów wykonanych podczas rewolucji była głowa samego Robespierra.Inny rodzaj rewolucji został nam zaserwowany w. Osadzona w okresie ery wiktoriańskiej opowieść prowadzi nas do Londynu, gdzie rodzeństwo Fryeów przynależące do bractwa wykorzystuje szajki przestępcze, aby odbić miasto z rąk templariuszy.Najważniejszą postacią tamtych czasów była zdecydowanie królowa Wiktoria. To właśnie za jej panowania Wielka Brytania ugruntowała swoją pozycję światowego imperium – gospodarka odnotowała silny wzrost, powstawały nowe kolonie, a system demokratyczny zaczął się ugruntowywać. Zasiadła na tronie, mając jedynie 18 lat i panowała przez 63 lata, a wprowadzone przez nią reformy dotyczące funkcjonowania monarchy i jego roli w kraju obowiązują do dzisiaj.Z pomocy Jacoba i Evie Fryeów korzystali też ideolodzy, naukowcy i artyści. Karol Marks poprosił o pomoc w propagowaniu idealistycznych poglądów współtworzonego przez niego Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników. Karol Dickens, autor "Oliviera Twista" i "Opowieści wigilijnej, wciąga rodzeństwo w działalność Klubu Duchów badającego sprawy paranormalne, a Karol Darwin śledzi razem z asasynami miejsce produkcji niebezpiecznego "lekarstwa".Nadchodzącycofa nas w odległą przeszłość, do czasów starożytnego Egiptu. Z całą pewnością i tutaj natkniemy się na niejedną ze znanych postaci, które odcisnęły swoje piętno w historii świata. Już teraz wiadomo, że produkcja Ubisoftu pozwoli nam spotkać się z Kleopatrą i jej młodszym bratem Ptolemeuszem XIII. Z pewnością swoje pięć minut będzie też miał Gajusz Juliusz Cezar, chyba najbardziej znany rzymski cesarz. Niedługo przekonamy się, kto położył podwaliny pod tajne bractwo asasynów, którzy w ukryciu walczą o wolność i pokój.