Wszyscy mówią: Janis Joplin

Studia filmowe biją się o produkcję biografii legendarnej piosenkarki Janis Joplin . Za kamerą filmu zatytułowanego po prostustanie Sean Durkin ). Michelle Williams zagra główną rolę.Chrapkę na współprodukcję i dystrybucję filmu mają Amazon, Netflix oraz FilmNation. Wśród zakontraktowanych producentów filmu są Start Media, Uncommon Productions, Seven Hills Productions oraz Borderline Films należące do reżysera. Aukcja ma rozpocząć się w ciągu najbliższych 10 dni, a zdjęcia mają ruszyć na wiosnę.Producentem filmu jest Peter Newman , który posiada prawa do dużej części dyskografii Joplin , a także zbioru materiałów archiwalnych, które zostaną wykorzystane w filmie, który opowie o ostatnich sześciu miesiącach jej życia. Joplin była gwiazdą w latach 60., ale jej kariera nie trwała długo. W 1970 roku umarła wskutek przedawkowania narkotyków. Miała wówczas 27 lat. Joplin będzie kolejną po Marilyn Monroe ikoną, w którą wcieli się Williams . Ale to nie jedyny projekt o słynnej piosenkarce. Swój film przygotowuje wciąż Jean-Marc Vallée ), a udział w tejże produkcji anulowała właśnie Amy Adams