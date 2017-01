Wszystko co chcielibyście wiedzieć o Nintendo Switch

13 stycznia o 5 rano naszego czasu miała miejsce godzinna konferencja Nintendo, na której ujawniono najważniejsze informacje dotyczące ich nadchodzącej konsoli. Poznaliśmy datę premiery, sugerowaną cenę, więcej szczegółów na temat nowych kontrolerów oraz orientacyjny czas pracy na baterii. Dalej nie wiemy co Switch ma w środku, ale w sumie można było się spodziewać, że Nintendo nie poda wprost specyfikacji swojej konsoli - w końcu nigdy tego do tej pory nie robili.Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje z tej prezentacji, a jeśli macie godzinę wolnego czasu to możecie obejrzeć jej zapis klikając TUTAJ zadebiutuje na całym świecie za niecałe 2 miesiące, bo 3 marca 2017Sugerowana cena konsoli to 299,99 dolarów w USA i 29 980 jenów. Europejskiej ceny nie ujawniono, ale powinna oscylować w granicach 299 euro czyli około 1399 w PolsceW pudełku znajdziemy konsolę, stację dokującą, dwa kontrolery Joy-Con, nakładkę do połączenia Joy-Conów w pada, nakładki na Joy-Cony ze smyczkami na rękę, kabel HDMI oraz (niespodzianka dla posiadaczy 3DSa czy NESa Mini) zasilaczKonsola dostępna będzie w sklepach w dwóch wersjach - z szarymi Joy-Conami i z kolorowymi Joy-Conami.Obydwa Joy-Cony wyposażone będą w akcelerometr i żyroskop. Dodatkowo, na lewym kontrolerze znajdziemy przycisk do szybkiego robienia zrzutów ekranu (w przyszłości do nagrywania wideo), zaś w prawym Joy-Conie znalazło się miejsce na czytnika NFC (amiibo) oraz czujnika na podczerwień potrafiącego odczytywać np: gestyNowością w Joy-Conach jest też technologia, którą Nintendo nazwało HD Rumble. Wibracje generowane przez kontrolery zaprezentowano na przykładzie szklanki z kostką lodu - Joy-Con będzie w stanie tak oddać wibracje, abyśmy poczuli jakbyśmy trzymali w ręce prawdziwą szklankę z kostką lodu.>> Switch będzie działał w trzech trybach:>>> TV, gdzie przy użyciu docka podłączymy ją do telewizora>>> Tabletop, gdzie postawimy ją przy użyciu wbudowanej podstawki i będziemy mogli zagrać ze znajomymi>>> Handheld, czyli jak tradycyjna konsola przenośna>> Wbudowany ekrany dotykowy (pojemnościowy, jak w smartfonach) będzie miał rozmiar 6,2 cala i rozdzielczość 1280x720 pikseli>> Wbudowana bateria pozwoli na maksymalnie 6 godzin grania bez zasilania (od 2,5 do 6 godzin)>> Gry na Nintendo Switch sprzedawane będą na kartridżach, zaś pamięć (32 GB) konsoli będziemy mogli rozbudować kartami Micro SDXC>> Nintendo Switch ma mieć rozbudowaną usługę online, która początkowo będzie darmowa, a od jesieni 2017 stanie się płatna (na wzór PlayStation Network czy Xbox Live)>>będzie tytułem startowym Switcha i pojawi się 3 marca>>, zbiór minigierek wykorzystujących Joy-Cony również zadebiutuje 3 marca>>również dostępne będzie na start>>- powrót legendarnego bohatera, również na start konsoli>> Switchowy portorazzadebiutują wraz z konsolą, przynajmniej w Japonii>>czyli port z Wii U z masą dodatków już 28 kwietnia 2017>>, bijatyka z wykorzystaniem Joy-Conów pojawi się na wiosnę 2017>>pojawi się latem 2017>>pojawi się pod koniec 2017>> Jesienią zagramy też woraz nową>> Pozostałe zaprezentowane tytuły zmierzające na Switcha, bez ustalonej daty premiery to: