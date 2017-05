Wybieramy najlepszy soundtrack Hansa Zimmera

Pod koniec maja w Krakowie, Łodzi i Gdańsku czekają nas wielkie uczty muzyczne w wykonaniu Hansa Zimmera . Artysta wystąpi w towarzystwie Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, chóru oraz 15-osobowego zespołu, z którym tworzy muzykę do najpopularniejszych produkcji. Zaprezentuje przekrój twórczości, a na scenie oprócz światowej sławy kompozytora, pojawią się specjalni goście – przyjaciele Hansa Zimmera , wybitni artyści ze świata muzyki rozrywkowej w tym artysta z Polski, którego osobiście do współpracy zaprosi Hans Zimmer Miłośników muzyki filmowej zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie, w którym możecie wygrać bilety na te widowiska http://www.filmweb.pl/contest/5146